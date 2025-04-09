Ср, 9.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Фото Эд Ширан кардинально изменил внешность

Перевод: rus.tvnet.lv

Музыкант и автор песен Эд Ширан неожиданно удивил поклонников, опубликовав в своем Instagram фотографию, на которой он изображен в стиле эмо с черными волосами.

Читайте также

Как оказалось, фанатам музыканта не стоит беспокоиться - это всего лишь рекламный ход для продвижения его новой песни Azizam. Всего было опубликовано девять снимков, каждый со своим пояснением. Подпись к этому фото: "Вот как выглядела моя фотография профиля на MySpace в 14 лет".

Видео: Ed Sheeran - Azizam

Эд Ширан - британский певец, автор песен и продюсер, один из самых успешных и популярных музыкантов в мире. Он женат на своей подруге детства Черри Сиборн, у них две дочери - Лайра и Дупна. Ширан завоевал множество премий "Грэмми" и продал миллионы альбомов по всему миру. Среди его самых известных хитов - Shape of You, Thinking Out Loud и Perfect, а также он известен как талантливый автор песен для других исполнителей.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх