Фото Эд Ширан кардинально изменил внешность

Эд Ширан - британский певец, автор песен и продюсер, один из самых успешных и популярных музыкантов в мире. Он женат на своей подруге детства Черри Сиборн, у них две дочери - Лайра и Дупна. Ширан завоевал множество премий "Грэмми" и продал миллионы альбомов по всему миру. Среди его самых известных хитов - Shape of You, Thinking Out Loud и Perfect, а также он известен как талантливый автор песен для других исполнителей.