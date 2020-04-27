Чудо-вода с лимоном: так есть ли эффект?

Влияние на кожу

Лимон богат витамином C, который, в свою очередь, очень важен для кожи. Но эффект омоложения и очищения кожи с помощью такой воды имеет и свои минусы: лимонная кислота негативно влияет на зубную эмаль и может очень даже ухудшить цвет зубов. Поэтому витамин C можно безопаснее находить в других фруктах или овощах.

Поможет ли в похудении?

Несмотря на то, что все кругом твердят, что поможет - научных обоснований этому ноль. Есть только исследования, доказывающие пользу грейпфрута при похудении.

А с пищеварением что?

Ещё один минус. Лимон не слишком хорош для внутренних органов. Это потому, что вне тела этот фрукт убивает вредные бактерии, однако, попадая в желудок, может стать причиной массы неприятностей из-за крайне высокого содержания кислоты.

А с простудой помогает бороться?

А вот и плюсы! Сок лимона помогает организму в борьбе с бактериями, поэтому, если чувствуете, что начинаете заболевать, выдавите половинку лимона в стакан тёплой воды.

Выводит ли токсины?

Как отмечает издание, следует понимать, что так называемых "токсинов" на самом то деле не существует. Неправильное питание, курение и алкоголь в больших количествах могут спровоцировать выработку свободных радикалов, которые разрушают организм. Тут на подмогу придут антиоксиданты, один из которых - витамин C. Однако, как сказано выше, искать его лучше не в лимоне.

Даёт ли организму большее увлажнения, чем обычная вода?

Ничего полезнее чистой воды нет. Некоторые полагают, что этот фрукт богат электролитами, которые помогают организму усвоить H2O. Отчасти это верно, но, к сожалению, особых преимуществ это не даёт.