Как образ жизни может влиять на здоровье сосудов и сердца?

В основе полноценного здоровья лежит здоровое сердце и сосуды, что позволяет каждому человеку быть активным, счастливым и бодрым. К сожалению, люди все больше отдаются интенсивной работе и исполнению многих важных обязанностей, подвергая свой организм регулярному переутомлению и стрессу. При условии, что у человека нет хронических заболеваний, при которых необходимо регулярное наблюдение у врача, любой может включить в свою жизнь профилактические мероприятия, чтобы организм функционировал в соответствии с показаниями здорового человека.
Сердце, кровообращение и кровяное давление очень важны для организма человека, поэтому в данной статье мы рассмотрим, что именно стоит делать профилактически, чтобы сердце могло работать долгие годы и болезни сердечно-сосудистой системы не привели к инфаркту или инсульту.
Условия, вызывающие сердечные и сосудистые заболевания
Очень часто заболевания сердечно-сосудистой системы развиваются скрытно и проявляются тогда, когда болезнь уже запущена. Люди нерегулярно проверяют свое здоровье, а также часто не замечают тревожные сигналы, которые могут указать на приближающийся инсульт. Последствием чего может стать и смерть.
Что вызывает появление этих болезней?
Этому способствуют следующие факторы:
● малоподвижный образ жизни;
● избыточный, не соответствующий норме вес;
● регулярно повышенное кровяное давление;
● не соответствующий норме уровень холестерина;
● курение;
● повышенный уровень сахара в крови и неполноценный его контроль.
Малоподвижный образ жизни
Если поначалу не кажется, что малоподвижный образ жизни может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, то следом необходимо осознать, что длительное сидение, однообразный - неподвижный образ жизни влияет на количество кислорода, вырабатываемого в крови, что позволяет ей свободно течь по сосудам нашего тела. Регулярная физическая активность однозначно может замедлить появление сердечно-сосудистых заболеваний.
Избыточный, не соответствующий норме вес
Соотношение потребленного количества калорий в день и уровня физической активности определяет, сколько калорий не потратится и останется в запасах организма. Калории накапливаются в виде жира на разных местах нашего тела снаружи, но не только - они откладываются и на поверхности внутренних органов, создавая дополнительную нагрузку для кровообращения.
Не соответствующий норме вес и ожирение могут способствовать не только сердечно-сосудистым заболеваниям, но и многим другим нежелательным проблемам со здоровьем.
Регулярно повышенное кровяное давление
Повышенное давление - одна из самых распространенных причин сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому каждому необходимо регулярно проверять свое давление, особенно если вы ощущаете изменения в самочувствии, часто чувствуете себя уставшим и сонливым. Давление можно измерить как в домашних условиях, так и в аптеке, не только у семейного врача.
Повышенное давление может нанести вред не только сосудам и сердцу, но также отразиться на состоянии почек и зрении.
Чтобы улучшить показатели давления:
● бросьте курить;
● используйте как можно меньше соли в рационе;
● научитесь не волноваться, избегайте состояния стресса;
● включите в жизнь физические нагрузки - найдите свой вид спорта или активного отдыха, который сможет не только порадовать, но и расслабить вас и улучшит циркуляциюю крови;
● употребляйте здоровые продукты.
Не соответствующий норме уровень холестерина
Без холестерина человек не смог бы существовать - он необходим для полноценного функционирования организма (для синтеза витамина D и гормонов, а также клеточных оболочек). Однако если его слишком много, он может стать губительным.
Холестерин образуется в крови от нездоровой пищи и малоподвижного образа жизни, тем самым снижая уровень липопротеинов низкой плотности. Уровень "плохого" холестерина можно изменить, начав питаться правильно и полноценно, исключив жирную пищу. Курение также является одним из факторов, влияющих на уровень холестерина - липопротеины низкой плотности начинают откладываться на артериях сердца и головного мозга, вызывая воспаление артерий с накоплениями холестерина (атеросклероз). Если не принимть необходимые меры, повышенный уровнь холестерина чаще всего приводит к закупорке сосудов и образованию тромбов, а также может вызвать инсульт.
Курение
Регулярное курение способствует появлению ишемической болезни сердца, а также развитию инсульта головного мозга. Ускоренный сердечный ритм, повышение артериального давления, повреждения стенок артерий, а также риск гипертензии - это только некоторые проблемы, связанные с этой вредной привычкой. При отказе от курения уменьшается риск сгущения крови, что может вызвать инсульт, а также инфаркт. Чем гуще кровь, тем больше усилий нужно прикладывать сердцу, чтобы качать ее по всему телу.
Повышенный уровень сахара в крови и неполноценный его контроль
Глюкоза является важным источником энергии для клеток человеческого организма. Чтобы клетка могла полноценно функционировать, энергию она получает из крови, и важным участником в этом процессе является инсулин. Инсулин - это гормон, который вырабатывает поджелудочная железа. Если поджелудочная не вырабатывает инсулин, это лечится и контролируется как в случае сахарного диабета. К сожалению, лечение сахарного диабета требует большого внимания и заботы не только об уровне сахара в организме, но и об общем состоянии здоровья - следует активно заниматься спортом, употреблять здоровую пищу и отказаться от вредных привычек, таких как курение и потребление алкоголя.
Сахарные диабет не излечим, однако любой человек, заботясь о своем теле и придерживаясь правильного образа жизни, может держать сахар в норме, сохраняя хорошее самочувствие.
При игнорировании уровня сахара в организме, к сожалению, резко повышается риск инсульта, а также других сосудистых заболеваний.
Послесловие
Упомянутые выше причины - лишь самые важные из множества тех, которые вызывают сердечно-сосудистые заболевания. Для профилактики сосудистых заболеваний в мире самыми распространенными являются природные статины. Их получают из некоторых растений, например, из красного дрожжевого риса. Из этого растения выделяют средство, природным веществом которого является монаколин К, который способствует поддержанию нормального кровообращения, предотвращая образование холестерина и другие сердечные заболевания.
Снижению риска сердечных заболеваний и улучшению здоровья человека способствует также фермент - наттокиназа. Наттокиназа - это природное вещество, которое получают из пророщенных бобов сои. Это вещество помогает улучшить кровообращение, показатели давления, циркуляцию крови, а также может растворить имеющиеся тромбы и предотвратить появление новых.
Дополните свой рацион полезными питательными веществами, измените образ жизни, избавьтесь от вредных привычек и позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня!
Материал подготовлен в сотрудничестве с Valentis Pharma.