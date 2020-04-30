Как образ жизни может влиять на здоровье сосудов и сердца?

Сердце, кровообращение и кровяное давление очень важны для организма человека, поэтому в данной статье мы рассмотрим, что именно стоит делать профилактически, чтобы сердце могло работать долгие годы и болезни сердечно-сосудистой системы не привели к инфаркту или инсульту.

Условия, вызывающие сердечные и сосудистые заболевания

Очень часто заболевания сердечно-сосудистой системы развиваются скрытно и проявляются тогда, когда болезнь уже запущена. Люди нерегулярно проверяют свое здоровье, а также часто не замечают тревожные сигналы, которые могут указать на приближающийся инсульт. Последствием чего может стать и смерть.

Что вызывает появление этих болезней?

Этому способствуют следующие факторы:

● малоподвижный образ жизни;

● избыточный, не соответствующий норме вес;

● регулярно повышенное кровяное давление;

● не соответствующий норме уровень холестерина;

● курение;

● повышенный уровень сахара в крови и неполноценный его контроль.

Малоподвижный образ жизни

Если поначалу не кажется, что малоподвижный образ жизни может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, то следом необходимо осознать, что длительное сидение, однообразный - неподвижный образ жизни влияет на количество кислорода, вырабатываемого в крови, что позволяет ей свободно течь по сосудам нашего тела. Регулярная физическая активность однозначно может замедлить появление сердечно-сосудистых заболеваний.

Избыточный, не соответствующий норме вес

Соотношение потребленного количества калорий в день и уровня физической активности определяет, сколько калорий не потратится и останется в запасах организма. Калории накапливаются в виде жира на разных местах нашего тела снаружи, но не только - они откладываются и на поверхности внутренних органов, создавая дополнительную нагрузку для кровообращения.

Не соответствующий норме вес и ожирение могут способствовать не только сердечно-сосудистым заболеваниям, но и многим другим нежелательным проблемам со здоровьем.

Регулярно повышенное кровяное давление

Повышенное давление - одна из самых распространенных причин сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому каждому необходимо регулярно проверять свое давление, особенно если вы ощущаете изменения в самочувствии, часто чувствуете себя уставшим и сонливым. Давление можно измерить как в домашних условиях, так и в аптеке, не только у семейного врача.

Повышенное давление может нанести вред не только сосудам и сердцу, но также отразиться на состоянии почек и зрении.

Чтобы улучшить показатели давления:

● бросьте курить;

● используйте как можно меньше соли в рационе;

● научитесь не волноваться, избегайте состояния стресса;

● включите в жизнь физические нагрузки - найдите свой вид спорта или активного отдыха, который сможет не только порадовать, но и расслабить вас и улучшит циркуляциюю крови;

● употребляйте здоровые продукты.

Не соответствующий норме уровень холестерина

Без холестерина человек не смог бы существовать - он необходим для полноценного функционирования организма (для синтеза витамина D и гормонов, а также клеточных оболочек). Однако если его слишком много, он может стать губительным.