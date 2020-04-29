Улица Чака после ремонта: велополосы не будет

Закупка предусматривает обновление дорожного покрытия на ул. Марияс и на участке ул. Чака от ул. Меркеля до ул. Пернавас. Претенденты могут подавать заявки на участие в закупке до 6 мая, выяснило агентство LETA.

Как агентству LETA сообщила представитель департамента сообщения Илзе Диманте, создание отдельной велоинфраструктуры во время работ по обновлению покрытия не планируется, потому что для этого необходимо было бы перестраивать улицу, сужая тротуар.

"Это будет только обновление покрытия, потому что полная реконструкция улицы обошлась бы на несколько, возможно, на десятки миллионов евро больше из-за необходимости перестройки всех инженерно-коммуникационных сетей", - отметила Диманте.

После восстановления дорожного покрытия на улице планируется провести работы по благоустройству, предусматривающие установку велосипедных штативов, скамеек и благоустройство зеленой зоны, что произойдет в следующем году.

Ремонтные работы планируется начать этим летом и завершить до конца октября.