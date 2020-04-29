Ср, 29.04.2020
Летом может наблюдаться улучшение ситуации, однако следующей зимой, по мнению большей части ученых, может быть еще тяжелее. Уга Думпис, инфектолог
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Жизнь
  • Кирсонс откровенно рассказал о разрыве с экс-супругой Ларисой. Он ей изменил

Кирсонс откровенно рассказал о разрыве с экс-супругой Ларисой. Он ей изменил

Гунар Кирсонс

ФОТО: LETA

Владелец сети ресторанов Lido Гунар Кирсонс признался, что его первый брак распался из-за измены. Он рассказал об этом в интервью программе Rezervēts телеканала 360TV. 

По его признанию, он жалеет о том, что увлёкся другой и причинил жене боль. 

"Мы были очень счастливы, но расстались по моей вине. Я не должен был так поступать".

Латвийский предприниматель сказал, что его экс-супруга - "самая красивая женщина на свете", добавив, что она также "одна из самых человечных женщин, которые только могут быть". 

На протяжении беседы с ведущим предприниматель только с уважением отзывался о бывшей жене, отмечая, что их общая дочь Эвия и внук Альберт - самая большая радость в его жизни.

Ведущий также спросил Кирсонса, не привлекают ли дам в его жизни только деньги. Говоря об экс-супруге, бизнесмен ответил однозначно: за годы брака жена Лариса ни разу не попросила у него ни сантима.

Видео: Гунар Кирсонс о женщинах 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ