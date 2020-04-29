Кирсонс откровенно рассказал о разрыве с экс-супругой Ларисой. Он ей изменил

По его признанию, он жалеет о том, что увлёкся другой и причинил жене боль.

"Мы были очень счастливы, но расстались по моей вине. Я не должен был так поступать".

Латвийский предприниматель сказал, что его экс-супруга - "самая красивая женщина на свете", добавив, что она также "одна из самых человечных женщин, которые только могут быть".

На протяжении беседы с ведущим предприниматель только с уважением отзывался о бывшей жене, отмечая, что их общая дочь Эвия и внук Альберт - самая большая радость в его жизни.

Ведущий также спросил Кирсонса, не привлекают ли дам в его жизни только деньги. Говоря об экс-супруге, бизнесмен ответил однозначно: за годы брака жена Лариса ни разу не попросила у него ни сантима.

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