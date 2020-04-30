Польша продлила пограничный контроль

Польша на десять дней продлит установленный в связи с распространением Covid-19 пограничный контроль с другими странами Шенгенской зоны. Пограничный контроль будет действовать до 13 мая.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Польши. Въезд в страну нерезидентам закрыт, запрет не касается работающих в Польше иностранцев, дипломатов и водителей грузовиков, сообщает LETA со ссылкой на DPA.
Пересекать границу Польши с Германией, Чехией, Словакией и Литвой можно только через несколько КПП.
Тем временем границы между странами Балтии могут быть открыты с середины мая. Об этом в среду заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс после беседы с коллегами из Латвии и Эстонии.
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