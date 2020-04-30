Видео: Максим Фадеев продолжает экстремально худеть. Он скинул еще 10 килограммов

Когда наступил период самоизоляции, Макс Фадеев стал с некоторой регулярностью рассказывать своим подписчикам, что он старается больше двигаться и соблюдать диету.

Еще 13 апреля артист сделал публикацию, в которой гордился, что скинул 84 килограмма. И планирует сбросить еще 20-30. В комментариях ему ответил комик Гарик Харламов.

"Был 70 кг, стал 110. Еще 20-30 кг и будет", - написал он.

Правда, Фадеев не уточнил, за какое время он скинул столь большой вес. В последнем видео он сообщил, что за месяц смог похудеть на 10 килограммов.

Продюсер показал, как он тренируется на самоизоляции. Он призвал подписчиков пить много воды и правильно питаться.

В комментариях ему поспешила ответить Лолита Милявская, которая указала, что тоже так попробует. Стоит сказать, что звезда выполнила обещание. Недавно число фолловеров на ее Instagram-странице достигло 3 миллионов. В честь этого артистка опубликовала ролик, в котором занимается на беговой дорожке.

Возможно, подписчики скоро увидят кардинальные перемены во внешности звезды.