Чт, 30.04.2020
Чем больше люди встречаются, особенно если не соблюдают дистанцию в два метра, тем выше риск того, что эпидемия станет неконтролируемой. Уга Думпис, инфектолог

Видео: Максим Фадеев продолжает экстремально худеть. Он скинул еще 10 килограммов

Максим Фадеев

ФОТО: скриншот видео

Российский продюсер и композитор Максим Фадеев продолжает рассказывать на своей Instagram-странице о своем похудении. 

Когда наступил период самоизоляции, Макс Фадеев стал с некоторой регулярностью рассказывать своим подписчикам, что он старается больше двигаться и соблюдать диету. 

Еще 13 апреля артист сделал публикацию, в которой гордился, что скинул 84 килограмма. И планирует сбросить еще 20-30. В комментариях ему ответил комик Гарик Харламов. 

"Был 70 кг, стал 110. Еще 20-30 кг и будет", - написал он. 

Правда, Фадеев не уточнил, за какое время он скинул столь большой вес. В последнем видео он сообщил, что за месяц смог похудеть на 10 килограммов.

Продюсер показал, как он тренируется на самоизоляции. Он призвал подписчиков пить много воды и правильно питаться. 

В комментариях ему поспешила ответить Лолита Милявская, которая указала, что тоже так попробует. Стоит сказать, что звезда выполнила обещание. Недавно число фолловеров на ее Instagram-странице достигло 3 миллионов. В честь этого артистка опубликовала ролик, в котором занимается на беговой дорожке. 

Возможно, подписчики скоро увидят кардинальные перемены во внешности звезды.  

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ