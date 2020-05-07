В США недовольные ограничениями люди открыли стрельбу по работникам McDonald's

Недовольные установленными в связи с эпидемией Covid-19 ограничениями люди в среду в американском городе Оклахома-Сити ранили двух сотрудников ресторана быстрого питания McDonald's, сообщает CNN.
Сотрудники ресторана двум посетителям указали, что они не могут поесть в помещениях ресторана, и что еда предусмотрена только навынос.
Это посетителей разозлило - они начали стрелять по работникам ресторана.
Один сотрудник McDonald's был ранен в ногу, второй - в плечо. Ранения обоих не опасны для жизни.
Как сообщила полиция, в результате инцидента ранения получила и третья сотрудница ресторана, которая разбила голову.
После инцидента разозленные клиенты покинули ресторан, но вскоре после этого их задержала полиция.
Это очередной случай, когда недовольство жителей США введенными в связи с Covid-19 ограничениями превращается в насилие.
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