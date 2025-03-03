В Салиенской волости после употребления нелегально проданного алкоголя умерли 4 человека

Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с убийством по неосторожности. Как сообщает Латвийское телевидение, предполагается, что произошла попойка, в которой приняли участие и другие жители волости.

Глава социальной службы Аугшдаугавского края Анна Егорова рассказала, что в результате происшествия четверо детей потеряли свою мать. Семья имеет статус нуждающейся, однако Егорова сказала, что она не относилась к семьям социального риска.

В трагический инцидент оказалась вовлечена еще одна семья с детьми.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!