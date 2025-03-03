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В Салиенской волости после употребления нелегально проданного алкоголя умерли 4 человека

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Алкоголь. Иллюстративное фото.
Алкоголь. Иллюстративное фото. Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer

В середине февраля в Салиенской волости Аугшдаугавского края из-за нелегально проданного алкоголя умерли четыре человека, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с убийством по неосторожности. Как сообщает Латвийское телевидение, предполагается, что произошла попойка, в которой приняли участие и другие жители волости.

Глава социальной службы Аугшдаугавского края Анна Егорова рассказала, что в результате происшествия четверо детей потеряли свою мать. Семья имеет статус нуждающейся, однако Егорова сказала, что она не относилась к семьям социального риска.

В трагический инцидент оказалась вовлечена еще одна семья с детьми.

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