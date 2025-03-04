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Фото Через 20 лет вернулась тенденция - дети приводят своих родителей в приют и оставляют

Перевод: rus.tvnet.lv
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Когда мы прибываем в дневной центр Рижского приюта для бездомных и малоимущих, перед нами во всей красе раскрывается его повседневная жизнь. День для Латвии необычно солнечный, но мороз в -5 градусов кусает пальцы и нос, привыкшие к мягкой зиме. В дневном центре, чтобы согреться, появляется очередной бедолага, явно в сильном алкогольном опьянении - вокруг него уже издалека распространяется резкий запах спиртного. С первой попытки он не может попасть внутрь - автоматические двери открываются и закрываются, но он не сдается и снова пытается взять крепость штурмом.

Юрис попал на улицу после тяжелой болезни

На втором этаже дневного центра, где находится помещение для отдыха и просмотра телевизора, мы встречаем Юриса. Если бы я встретила Юриса в трамвае или магазине, никогда бы не подумала, что он живет на улице. Седой господин в возрасте с ухоженной бородой и морщинистым лицом. Ему 67 лет. В армии пришлось служить в неприятном месте, далеко от Латвии - на Новой Земле в России, где находится ядерный полигон. "Там я потерял большую часть волос и все свои зубы. В принципе, я получил такое же количество радиации, как спасатели Чернобыля".

По профессии он химик-инженер. Всю жизнь проработал в разных фирмах в основном технологом, руководителем производства. Чего бы ему еще хотелось в жизни? "Может быть, чтобы была возможность поработать и применить где-то свои знания".

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