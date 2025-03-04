Юрис попал на улицу после тяжелой болезни

На втором этаже дневного центра, где находится помещение для отдыха и просмотра телевизора, мы встречаем Юриса. Если бы я встретила Юриса в трамвае или магазине, никогда бы не подумала, что он живет на улице. Седой господин в возрасте с ухоженной бородой и морщинистым лицом. Ему 67 лет. В армии пришлось служить в неприятном месте, далеко от Латвии - на Новой Земле в России, где находится ядерный полигон. "Там я потерял большую часть волос и все свои зубы. В принципе, я получил такое же количество радиации, как спасатели Чернобыля".