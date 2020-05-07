Чт, 7.05.2020
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Грузия сообщила о планах открыть границы для туристов этим летом

Грузия в период Covid-19.

ФОТО: VANO SHLAMOV / AFP

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что страна будет готова принять зарубежных туристов 1 июня этого года. Внутренний туризм планируется восстановить 15 июня.

Гахария рассказал, что Грузия создаст безопасные коридоры на сухопутных границах с соседними странами. Помимо этого страна организует коридоры для зарубежных гостей.

В связи с распространением Covid-19, Грузия, как и многие другие страны, закрыла границы для иностранцев и остановила все авиасообщение.

В марте в Грузии был введен строгий режим чрезвычайного положения с комендантским часом и закрытием некоторых городов для въезда. Ограничения начали снимать в конце апреля.  Разрешили движение легковых автомобилей, также открылись рынки и некоторые компании.

При всем этом, режим ЧП в Грузии продлен до 22 мая.

Согласно последним данным, всего в Грузии зарегистрировано 615 случаев Covid-19, 275 человек выздоровели, девять умерли.

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