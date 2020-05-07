Грузия сообщила о планах открыть границы для туристов этим летом

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что страна будет готова принять зарубежных туристов 1 июня этого года. Внутренний туризм планируется восстановить 15 июня.
Гахария рассказал, что Грузия создаст безопасные коридоры на сухопутных границах с соседними странами. Помимо этого страна организует коридоры для зарубежных гостей.
В связи с распространением Covid-19, Грузия, как и многие другие страны, закрыла границы для иностранцев и остановила все авиасообщение.
В марте в Грузии был введен строгий режим чрезвычайного положения с комендантским часом и закрытием некоторых городов для въезда. Ограничения начали снимать в конце апреля. Разрешили движение легковых автомобилей, также открылись рынки и некоторые компании.
При всем этом, режим ЧП в Грузии продлен до 22 мая.
Согласно последним данным, всего в Грузии зарегистрировано 615 случаев Covid-19, 275 человек выздоровели, девять умерли.
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