Грузия сообщила о планах открыть границы для туристов этим летом

Гахария рассказал, что Грузия создаст безопасные коридоры на сухопутных границах с соседними странами. Помимо этого страна организует коридоры для зарубежных гостей.

В связи с распространением Covid-19, Грузия, как и многие другие страны, закрыла границы для иностранцев и остановила все авиасообщение.

В марте в Грузии был введен строгий режим чрезвычайного положения с комендантским часом и закрытием некоторых городов для въезда. Ограничения начали снимать в конце апреля. Разрешили движение легковых автомобилей, также открылись рынки и некоторые компании.

При всем этом, режим ЧП в Грузии продлен до 22 мая.

Согласно последним данным, всего в Грузии зарегистрировано 615 случаев Covid-19, 275 человек выздоровели, девять умерли.