"Слона поднимут, из-за мухи расплачутся". Мамы такие мамы, с праздником!

"С этими хорошими и настоящими мамами с ума можно сойти. Такие сильные и такие слабые одновременно. Из-за своего ребенка голыми руками слона поднимут и расплачутся из-за мухи", - так свое поздравление с Днем матери в социальной сети оформили Trimen Tractor. С ними невозможно не согласиться!
В Латвии отмечается День матери
В воскресенье, 10 мая, в Латвии отмечается День матери, когда чествуют мам и бабушек в знак благодарности за их неоценимый вклад в воспитание детей и жизнь семьи.
Как сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Минблага Эгил Зариньш, впервые этот праздник отмечался в 1908 году в США, а сегодня День матери празднуют во многих странах мира, в том числе в Латвии.
"Мама для всех нас самый любимый и близкий человек, и больше всего мы это начинаем ценить и понимать только тогда, когда ее уже нет", - сказала министр благосостояния Рамона Петравича, призвав всех латвийцев беречь и любить своих мам и бабушек.
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