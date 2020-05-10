Чужая статья, свой лживый заголовок - как работает портал Press.lv

У публикаций на этом портале наблюдается тенденция - новость, взятая из другого средства массовой информации, получает заголовок, который преувеличивает или даже полностью искажает ее.

Скандальные заголовки, в свою очередь, привлекают гораздо больше кликов и комментариев.

Например, 7 мая Press.lv опубликовал новость русской версии портала LSM о людях, которых латвийские предприятия с ведома Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) отправили на работу за рубежом.

В оригинальной статье заголовок был "В апреле около 3000 человек отправились в заграничную командировку - ЛАИР", в свою очередь на Press.lv эта же статья получила заголовок "Бегут из страны: около 3000 человек в апреле уехали из Латвии "в командировку"".

Слово "командировка" взято в кавычки и отмечается, что люди бегут, хотя в статье говорится о том, что это сотрудники латвийских предприятий, отправляющиеся в Швецию и другие страны Скандинавии или в Германию.

Во время чрезвычайной ситуации из-за Covid-19, когда международные пассажирские перевозки оказались закрыты, предприятиям разрешается отправлять сотрудников в командировки для обеспечения непрерывности бизнеса, а поездка организуется через LIAA.

Press.lv взятой на портале Rus.lsm.lv новости дал свой заголовок, который полностью не соответствует содержанию статьи ФОТО: скриншот

Другой новости от 6 мая о планах преобразовать Рижский свободный порт, Лиепайскую специальную экономическую зону и Вентспилсский порт в предприятия с государственным капиталом дан заголовок "Латвия национализирует все три крупных порта". В основе этой публикации - новость агентства LETA, оригинальный заголовок которой был - "Линкайтс: все три крупных порта планируется преобразовать в предприятия с госкапиталом".

Национализация означает экспроприацию частной собственности и передачу ее в государственную собственность, однако в управлении портами нет частного капитала, поэтому говорить о национализации нет никаких оснований. Согласно предыдущей модели, в управлении портами принимало участие как государство, так и представители соответствующих самоуправлений, нынешний план означает перенять управление портами только в руки государства.

Этот план ускорило включение главы Вентспилсской городской думы и Вентспилсского свободного порта в список санкций США в конце прошлого года, после чего правительство договорилось и Сейм решил сформировать новое государственное акционерное общество и постепенно принять активы Вентспилсского свободного порта.

В последующие дни новость Press.lv с тем же заголовком опубликовали несколько российских новостных порталов.

Пока исходная новость агентства LETA сообщает о намерении преобразовать три крупнейших порта в предприятия с госкапиталом, Press.lv пишет - порты национализируют. ФОТО: Re:baltica

Еще один заголовок на Press.lv сообщает: "Кабмин разрешил работодателям значительно снизить зарплаты работникам". Источник не указывается, но, при поиске по тексту, очевидно, что в основе - новость LETA о решении правительства позволить во время простоя платить сотрудникам 70% от их месячной заработной платы. Эту новость публиковали и другие СМИ, уже в заголовках ясно давая понять, что речь идет о времени кризиса или простоя, однако заголовок Press.lv это умолчал.