Чужая статья, свой лживый заголовок - как работает портал Press.lv

Сейм заставляет пенсионеров сидеть дома, правительство национализирует порты, люди бегут из Латвии. Все это - неправда, но именно такие заголовки своим читателям предлагает связанный с политиком партии "Согласие" Андреем Козловым портал Press.lv - одно из крупнейших СМИ в Латвии на русском языке.
У публикаций на этом портале наблюдается тенденция - новость, взятая из другого средства массовой информации, получает заголовок, который преувеличивает или даже полностью искажает ее.
Скандальные заголовки, в свою очередь, привлекают гораздо больше кликов и комментариев.
Например, 7 мая Press.lv опубликовал новость русской версии портала LSM о людях, которых латвийские предприятия с ведома Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) отправили на работу за рубежом.
В оригинальной статье заголовок был "В апреле около 3000 человек отправились в заграничную командировку - ЛАИР", в свою очередь на Press.lv эта же статья получила заголовок "Бегут из страны: около 3000 человек в апреле уехали из Латвии "в командировку"".
Слово "командировка" взято в кавычки и отмечается, что люди бегут, хотя в статье говорится о том, что это сотрудники латвийских предприятий, отправляющиеся в Швецию и другие страны Скандинавии или в Германию.
Во время чрезвычайной ситуации из-за Covid-19, когда международные пассажирские перевозки оказались закрыты, предприятиям разрешается отправлять сотрудников в командировки для обеспечения непрерывности бизнеса, а поездка организуется через LIAA.
Другой новости от 6 мая о планах преобразовать Рижский свободный порт, Лиепайскую специальную экономическую зону и Вентспилсский порт в предприятия с государственным капиталом дан заголовок "Латвия национализирует все три крупных порта". В основе этой публикации - новость агентства LETA, оригинальный заголовок которой был - "Линкайтс: все три крупных порта планируется преобразовать в предприятия с госкапиталом".
Национализация означает экспроприацию частной собственности и передачу ее в государственную собственность, однако в управлении портами нет частного капитала, поэтому говорить о национализации нет никаких оснований. Согласно предыдущей модели, в управлении портами принимало участие как государство, так и представители соответствующих самоуправлений, нынешний план означает перенять управление портами только в руки государства.
Этот план ускорило включение главы Вентспилсской городской думы и Вентспилсского свободного порта в список санкций США в конце прошлого года, после чего правительство договорилось и Сейм решил сформировать новое государственное акционерное общество и постепенно принять активы Вентспилсского свободного порта.
В последующие дни новость Press.lv с тем же заголовком опубликовали несколько российских новостных порталов.
Еще один заголовок на Press.lv сообщает: "Кабмин разрешил работодателям значительно снизить зарплаты работникам". Источник не указывается, но, при поиске по тексту, очевидно, что в основе - новость LETA о решении правительства позволить во время простоя платить сотрудникам 70% от их месячной заработной платы. Эту новость публиковали и другие СМИ, уже в заголовках ясно давая понять, что речь идет о времени кризиса или простоя, однако заголовок Press.lv это умолчал.
В свою очередь заголовок статьи русской версии портала Delfi "Сейм не поддержал возврат скидок для пенсионеров на проезд в общественном транспорте Риги" по версии Press.lv звучит так: "Сидите дома: Сейм отказал пенсионерам в бесплатном общественном транспорте Риги".
Стоит напомнить, что запрет на бесплатные поездки на время кризиса Covid-19 был наложен, принимая во внимание советы эпидемиологов с целью избежать столпотворений и возможностей заразиться.
Re:Check отправил на адрес электронной почты Press.lv и на аккаунт в Facebook просьбу пояснить, почему статьям даются заголовки, не отображающие содержание, однако ответа не последовало. На странице Press.lv нет имен ни редактора, ни журналистов, нет и номера редакции.
Держатель домена - компания Mediaservice, на данный момент полностью принадлежащая Янине Толкуновой.
Она - бывшая жена бывшего депутата Рижской думы от партии "Согласие" Андрея Козлова.
Согласно сообщениям Латвийского телевидения, компания в течение двух лет через тендеры получила от Рижской думы и ее компаний около 1,2 млн евро. Об этом писала и Re:Baltica.
В колонках портала Press.lv Андрей Козлов появляется часто. Он регулярно публикует статьи, в которых на вопросы интервьюера все время отвечает все та же троица: Козлов, бывший депутат Рижской думы Михаил Камецецкий и экс-мэр Риги, ныне депутат Европарламента Нил Ушаков.
Эти публикации всегда сопровождаются одной и той же фотографией на фоне разных изображений Риги.
По данным Gemius, в апреле Press.lv был на пятом месте среди латвийских порталов, пишущих на русском языке. В прошлом месяце у него было 225 тысяч реальных посетителей, что примерно на треть меньше, чем у лидеров - русскоязычных версий Delfi и TVnet. В социальной сети Facebook у Press.lv около 24 тысяч подписчиков.
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