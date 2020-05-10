Covid-19: Большая часть новых случаев - в Риге

Инфографика: распространенность Covid-19 в Латвии

ФОТО: SPKC

Из девяти случаев пять были зарегистрированы в Риге, по одному в Даугавпилсе и Цесисском крае. Еще два случая зафиксированы в самоуправлениях, где заболевших менее пяти, поэтому SPKC не уточняет географическое положение.

Инфографика: число случаев Covid-19 в краях, где заболевших более пяти

ФОТО: SPKC

В минувшие сутки число самоуправлений, где есть Covid-19, не изменилось - он есть в 74 краях. Это Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Бауский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Даугавпилсский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Карсавский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилсский, Марупский, Мерсрагский, Неретский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Риебиньский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Скрундский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

За последние сутки в Латвии сделан 1021 тест на Covid-19, выявлено 9 новых случаев, всего в стране официально зарегистрировано 939 случаев, проведено 76 592 анализа. 464 человека уже выздоровели, 18 человек - скончались.

Инфографика: распределение пациентов по возрасту

ФОТО: SPKC

В течение последних суток госпитализирован один пациент с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 30 человек, у 28 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 111 человек, переболевших Covid-19.

Инфографика: число госпитализированных пациентов

ФОТО: SPKC