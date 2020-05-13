В Яунелгаве сгорел полицейский автомобиль

Автомобиль горел открытым пламенем - жители вызвали пожарных, которые устранили возгорание. Местные полагают, что полицейский авто могли поджечь с целью отомстить соседу, который работает в полиции.

Несмотря на то, что этот район считается тихим и безопасным, местные жители напуганы.

По факту заведено уголовное дело. Автомобиль будет направлен на экспертизу с целью выяснить причины пожара.

"Возможны два варианта. Это или злонамеренный поджог, или какой-то технический сбой в системе", - сказал начальник Айзкраукленского участка Госполиции Ренарс Дрейерс.

Видео: сюжет Degpunktā о сгоревшем полицейском авто