Ср, 13.05.2020
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В Яунелгаве сгорел полицейский автомобиль
Видео

ФОТО: скриншот видео

​В понедельник ночью жители улицы Медниеку в Яунелгаве проснулись от звука взрыва: загорелся трафарированный полицейский автомобиль Opel Mokka, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3. 

Автомобиль горел открытым пламенем - жители вызвали пожарных, которые устранили возгорание. Местные полагают, что полицейский авто могли поджечь с целью отомстить соседу, который работает в полиции.

Несмотря на то, что этот район считается тихим и безопасным, местные жители напуганы. 

По факту заведено уголовное дело. Автомобиль будет направлен на экспертизу с целью выяснить причины пожара. 

"Возможны два варианта. Это или злонамеренный поджог, или какой-то технический сбой в системе", - сказал начальник Айзкраукленского участка Госполиции Ренарс Дрейерс. 

Видео: сюжет Degpunktā о сгоревшем полицейском авто

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