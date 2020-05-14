Винькеле прокомментировала свой неприличный жест во время "карантинного диско"

Позже министр объяснилась в своем Twitter. Винькеле извинилась перед ведущими программы и зрителями, и объяснила, почему не пришла в эфир. По ее словам, это последствия неправильного планирования. Такая ситуация недопустима и подобное больше не повторится.

Atvainojos @GuntisBojars un skatītājiem par pārpratumu, ka šodien nepiedalījos raidījumā “Tieša runa”. Šī ir reize, kad plānošanā kļūdījās tuvākā komanda. Tas ir nepieļaujami un neatkārtosies. — Ilze Viņķele (@Vinkele) May 13, 2020

Несмотря на то, что на эфир министр не пришла, ведущий программы задал Винькеле вопросы, призывая ее ответить на них - если не в передаче, то хотя бы в социальных сетях.

Гунтис Боярс спросил ее, были ли жесты, показанные во время "карантинной дискотеки", адресованы латвийским журналистам. Министр ответила, что это не так.

Во время танца Винькеле не думала о жестах, а просто наслаждалась танцем и музыкой.

Она советует танцевать и другим - на ее взгляд, это хороший способ избавиться от стресса.

Atbilde @GuntisBojars Tieša runa uzdotajam jautājumam, vai dejojot domāju, ko tādu ar žestiem parādit žurnālistiem. Nē. Dejojot nedomāju par žurnālistiem, kustos mūzikas ritmā, izbaudu to. Deju tiešām iesaku kā brīnišķīgu veidu atbrīvoties no stresa. — Ilze Viņķele (@Vinkele) May 13, 2020

В пятницу, 8 мая, министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле дебютировала в роли диджея на "карантинной дискотеке". Выступление министра можно было наблюдать в прямом эфире на платформе Twitch.

Видео вызвало общественный резонанс - особенно жителей Латвии удивило то, что министр здравоохранения во время своего выступления якобы показала неподобающий жест.