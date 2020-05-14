Чт, 14.05.2020
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Винькеле прокомментировала свой неприличный жест во время "карантинного диско"

ФОТО: Twitter/JurisMillers

Вчера, 13 мая, на телевизионном экране можно было увидеть передачу Tiešā runa, на которую не пришла главная участница дискуссии - Илза Винькеле. О том, что она не сможет участвовать в программе она сообщила только тогда, когда передача уже началась. Журналисты хотели задать ей вопросы о "карантинной дискотеке".

Позже министр объяснилась в своем Twitter. Винькеле извинилась перед ведущими программы и зрителями, и объяснила, почему не пришла в эфир. По ее словам, это последствия неправильного планирования. Такая ситуация недопустима и подобное больше не повторится. 

Несмотря на то, что на эфир министр не пришла, ведущий программы задал Винькеле вопросы, призывая ее ответить на них - если не в передаче, то хотя бы в социальных сетях. 

Гунтис Боярс спросил ее, были ли жесты, показанные во время "карантинной дискотеки", адресованы латвийским журналистам. Министр ответила, что это не так.

Во время танца Винькеле не думала о жестах, а просто наслаждалась танцем и музыкой.

Она советует танцевать и другим - на ее взгляд, это хороший способ избавиться от стресса. 

В пятницу, 8 мая, министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле дебютировала в роли диджея на "карантинной дискотеке". Выступление министра можно было наблюдать в прямом эфире на платформе Twitch. 

Видео вызвало общественный резонанс - особенно жителей Латвии удивило то, что министр здравоохранения во время своего выступления якобы показала неподобающий жест. 

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