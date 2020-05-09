Сб, 9.05.2020
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  • Министр здравоохранения Илзе Винькеле стала диджеем на онлайн-дискотеке

Видео ⟩ Министр здравоохранения Илзе Винькеле стала диджеем на онлайн-дискотеке

Илзе Винькеле

ФОТО: скриншот видео

В пятницу, 8 мая, министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле дебютировала в роли диджея на "карантинной" дискотеке. Выступление министра можно было наблюдать в прямом эфире на платформе Twitch. 

Организатором "карантинной" дискотеки стал DJ Карлис Килкутс. Онлайн-мероприятие Quarantine Disco молодой человек проводит уже девятый раз. 8 мая особым гостем вечера стала министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле. 

Эфир посмотрели свыше 5,8 тысяч человек. 

Особенно пользователям понравилась майка, в которой министр вышла играть сет. Фолловеры положительно отнеслись к выбору композиций, которые ставила Винькеле. 

"Илзе и кот", "У вас такая классная майка", "Мяу", - писали подписчики. 

Министр продемонстрировала неплохой музыкальный вкус и довольно умело соединила разные жанры. В ее диджейском сете были латвийские артисты (Dzeltenie pastnieki, Inokentijs Mārpls), а также всемирно известные. Такие, как Майкл Джексон, Бьорк, Placebo и т.д.

Хит Blondie "Maria" Илзе Винькеле посвятила своей маме. 

Видео: Quarantine Disco Vol.9 + Илзе Винькеле

Смотрите Quarantine DISCO + Ilze Viņķele // Alternative/Indie от kilkuts на www.twitch.tv

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