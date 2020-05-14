Левитс: "Люди, которые считают себя патриотами, не должны отмечать 9 мая"

9 мая не является отмечаемым в Латвии днем, заявил президент Эгил Левитс на пресс-брифинге. Он отметил, что, возможно, в частном порядке это по-другому, но люди, которые считают себя патриотами страны, этот день отмечать не должны.
Левитс подчеркнул, что в Латвии отмечается 8 мая - день окончания Второй мировой войны в Европе, когда люди чтут память всех, кто сражался и погиб в этой войне.
"Мы в этот день отмечаем победу над нацистской Германией, но в Латвии, в отличие от Западной Европы, одна оккупационная власть сменила другую", - сказал Левитс.
Он считает, что отмечать 9 мая как особенный день в Латвии неприемлемо, и призвал тех, кто хочет почтить память павших во Второй мировой войне, делать это 8 мая и 11 ноября.
"Нужно задуматься, стоит ли людям, которые живут этой стране и считают себя ее патриотами, отмечать этот день", - заключил президент.
Галерея: 9 мая в Риге