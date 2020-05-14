Левитс: "Люди, которые считают себя патриотами, не должны отмечать 9 мая"

Левитс подчеркнул, что в Латвии отмечается 8 мая - день окончания Второй мировой войны в Европе, когда люди чтут память всех, кто сражался и погиб в этой войне.

"Мы в этот день отмечаем победу над нацистской Германией, но в Латвии, в отличие от Западной Европы, одна оккупационная власть сменила другую", - сказал Левитс.

Он считает, что отмечать 9 мая как особенный день в Латвии неприемлемо, и призвал тех, кто хочет почтить память павших во Второй мировой войне, делать это 8 мая и 11 ноября.

"Нужно задуматься, стоит ли людям, которые живут этой стране и считают себя ее патриотами, отмечать этот день", - заключил президент.