С 15 мая страны Балтии открывают границы. Кто может путешествовать без ограничений?

Министерство отмечает, что Латвия, Литва и Эстония на фоне других стран Европейского союза сумели сохранить сравнительно низкое и контролируемое распространение Covid-19, что позволяет постепенно смягчать ограничения в отношении международных пассажирских перевозок, начиная с возобновления перевозок между странами Балтии.

6 мая премьер-министры стран Балтии приняли решение отменить ограничения на путешествия в регионе с 15 мая.

Перемещаться по странам Балтии смогут люди, которые в течение последних 14 дней не посещали другие страны и которым не предписан карантин или самоизоляция.

Как сообщалось, в связи с пандемией Covid-19 в Латвии режим чрезвычайной ситуации действует до 9 июня, в Эстонии - до 18 мая, а в Литве - до 31 мая.

Во всех странах не исключается вариант продления режима чрезвычайной ситуации.