Секреты трутовиков и грибов шиитаке для укрепления иммунитета

Знания об использовании грибов в лечебных целях передавались из поколения в поколение в качестве наследства. Раскрыты ли сегодня секреты трутовиков и грибов шиитаке и могут ли они укрепить иммунитет?

Что такое трутовики и грибы шиитаке?

Трутовики упоминаются в древних медицинских трудах как "целебное растение Бога", - это растение обладает уникальными целебными свойствами. Сегодня ученые продолжают изучать этот гриб, и было доказано, что древние писания являются правдой - этот гриб действительно обладает прекрасной способностью тонизировать и укреплять организм человека.

Грибы используют в различных экстрактах и ​​продуктах. Их также можно употреблять для профилактики, например, в качестве защиты организма от вирусов и бактерий, усиления защиты от осенних и весенних заболеваний. По мнению некоторых, грибы могут даже замедлить развитие раковых клеток.

Грибы шиитаке, также как и многие другие грибы, в настоящее время выращиваются в коммерческих целях, поскольку их полезные свойства могут найти применение как в ежедневном рационе, так и в качестве профилактической пищевой добавки.

Усилители иммунитета

Если ежедневно вы сталкиваетесь со стрессом на работе, некачественным питанием, имеете высокое давление, регулярно болеете простудой, вирусными заболеваниям или имеете аллергические реакции, если сезонные изменения оказывают влияние на ваше здоровье, хорошей идеей будут профилактические мероприятия для укрепления иммунитета.

Во-первых, вам нужно попытаться изменить свой образ жизни, улучшив свой ежедневный рацион и увеличить физическую активность.

Правильное питание обеспечивает организм ценными витаминами и энергетическими веществами, способствуя его полноценному функционированию. Здоровая и сбалансированная диета также влияет на иммунную систему. Тем не менее, если условия жизни не позволяют вам включать в свою жизнь достаточное количество занятий и правильное питание, рекомендуется дополнить свой ежедневный рацион научно обоснованными иммунными усилителями.

Добавляя к пище природные иммуномодуляторы, мы можем поспособствовать восстановлению своего иммунитета. Все иммуномодуляторы тонизируют организм, применение таких препаратов активизирует метаболическую, эндокринную и вегетативную регуляцию. Рекомендуется употреблять такие вещества в жидком виде - как "иммунные шоты".

"Имунные шоты", которые содержат экстракты трутовика и грибов шиитаке, часто признаются в качестве одного из наиболее эффективных усилителей иммунитета, которые в сочетании с витаминами С и В6, маточным молочком и говяжьим молозивом могут обеспечивать иммунную защиту.

Маточное молочко - это белая жидкость, полученная из маточников. Это вещество, которое действует как антиоксидант, замедляет процесс старения, а также обеспечивает дополнительную энергию и лучшую концентрацию.

Говяжье молозиво получают от коров. Оно богато различными питательными веществами, которые помогают создавать пассивный иммунитет.

Польза от употребления трутовиков и грибов шиитаке

Употребление в пищу этих грибов нормализует работу организма, улучшает его функциональность. Например, грибы способствуют выводу вирусных инфекций и токсинов, регенерации организма, а также совершают "подготовительные работы" на будущее - повышают способность человеческого организма бороться с новыми вирусами и нежелательными бациллами, включая аллергические реакции, а также астму, дерматит и бронхит.