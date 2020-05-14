Муниципальная полиция Риги начнет контролировать "масочный режим". Возможны штрафы

Проверки будут осуществляться в сотрудничестве с контролерами Rīgas satiksme, сообщили агентству LETA в RPP.

В первую неделю, т.е до 22 мая, сотрудники RPP будут работать преимущественно с целью профилактики - если нарушения не будут грубыми, полиция по мере возможностей сделает предупреждение.

Планируется, что часть пассажиров получат от полицейских одноразовую маску, если такой у них не будет.

Но количество масок в распоряжении RPP не безграничное, поэтому не стоит рассчитывать на то, что маску дадут полицейские, отмечают в RPP.

Полиция отмечает, что все случаи оцениваются индивидуально, и в случае необходимости сотрудник RPP может применить штраф.

RPP отмечает, что в последние дни в интернете распространяется ложная информация, что за отсутствие маски не будут штрафовать. Это не так: за отсутствие маски можно применить штраф, как и за любое другое нарушение ограничений режима ЧС.

Согласно Кодексу административных нарушений, штраф за нарушения ограничений режима ЧС может составить от 10 до 2000 евро физическому лицу, юридическому - от 140 до 5000 евро.

Тем временем позиция Госполиции остается неизменное: специальные рейды в общественном транспорте сотрудники проводить не будут. Полиция возлагает надежды на сознательность граждан, сообщила представитель ведомства Симона Гравите.

Госполиция продолжит профилактически следить и оценивать полученную информацию о возможных нарушениях. Если поступит информация о злонамеренном отказе прикрывать лицо в общественном транспорте, Госполиция каждый случай оценит в индивидуальном порядке.

Как известно, с 12 мая пассажиры общественного транспорта обязаны прикрывать лицо. Если нет маски, в ход можно пустить платок, шарф.