Известность родителей - не всегда счастливое детство детей. Рассказываем о 27-летней дочери Курта Кобейна и Кортни Лав - Фрэнсис Кобейн!

Детство

Фрэнсис Бин Кобейн родилась в Лос-Анджелесе 18 августа 1992 года в семье знаменитых рок-музыкантов Кортни Лав и Курта Кобейна. Родители решили назвать дочь в честь вокалистки группы The Vaselines Фрэнсис МакКи. Второе имя - Бин - ей придумали крестные родители, актриса Дрю Бэрримор и музыкант Майкл Стайп. Согласно информации других источников, так назвал ее Курт, когда впервые увидел ребенка на УЗИ: девочка была похожа на фасолинку (от англ. bean - "фасоль").

Первый скандал, который связан с Фрэнсис и ее родителями, случился еще до ее рождения.

Кортни Лав сделала заявление, что на ранних сроках беременности принимала героин, не зная о том, что находится в положении. Из-за этого малышку забрали органы опеки сразу после ее рождения. После этого родители стали опровергать заявление о наркотиках, поясняя в судах, что это был лишь пиар-ход.

Как результат - девочку им вернули. Но заниматься ее воспитанием родители не могли: все из-за пагубных привычек. В итоге воспитанием дочери знаменитых родителей в основном занимались бабушка и тетя.

Отношение к отцу

Когда Фрэнсис был 1 год и 8 месяцев, ее отец скончался. Согласно официальной биографии артиста, причина смерти - суицид. В 2015 году дочь лидера Nirvana дала откровенное интервью журналистам издания Rolling Stone.

Она призналась, что "отец оставил семью самым ужасным образом", а также что жалеет, что росла без него.

По ее мнению, наличие отца стало бы "невероятным опытом".

Девушка также признавалась, что чувствует с отцом прочную связь, видит в нем прежде всего близкого и родного человека, а не героя поколения и культового музыканта.

Но, к слову, творчество отца ей не близко, к тому же она не любит, когда говорят о "клубе 27" и романтизируют самоубийство Кобейна.

Образование

Стоит отметить, что Фрэнсис - хорошая ученица: школу окончила в Сиэтле, затем прошла курс обучения в Highland Hall Waldorf School в Нортридже. С подросткового возраста девушка хотела найти собственный стиль и попасть в шоу-бизнес. Она экспериментировала со внешностью, меняя цвет волос, делая пирсинг и яркий макияж.

Отношения с матерью

С матерью у них непростые отношения. В 17 лет дочь подала на свою маму в суд, заявив, что та периодически принимает таблетки, ведет себя неадекватно.

Суд запретил Кортни Лав приближаться в Фрэнсис.

Даже о свадьбе своей дочери Лав узнала спустя несколько дней - Кортни просто не пригласили.

Однако в 2015 году дочка с мамой все же нашли в себе силы забыть о прошлых обидах и ссорах. Теперь их можно частенько увидеть вместе во время шопинга или на совместных мероприятиях.

Наследство

10 августа 2010 года появилась новость о том, что Фрэнсис Кобейн получила 37% имущества именитого отца.

Кроме того, она стала владелицей авторских прав на песни покойного Кобейна. Наследством, отметим, она распоряжается бережно. Например, В 2015-м Фрэнсис стала продюсером документального фильма "Курт Кобейн: Чертов монтаж", посвященного культовому музыканту.

Творчество

Финансовая независимость позволила Фрэнсис заниматься поисками себя, и стоит еще раз отметить, что девушка распоряжается полученным с умом. В 2008 году звездная дочка прошла стажировку в качестве журналиста в вышеупомянутом Rolling Stone, а после - занималась вокалом.

В 2010 году девушке предложили роль Алисы в фильме "Алиса в Стране чудес" Тима Бертона.

Но Кобейн-младшая отказалась от предложения, выбрав подготовку к поступлению в университет.

Так, попробовав себя и в музыке, и в журналистике, девушка поняла, что по-настоящему ее увлекла только живопись.

Вскоре последовала первая персональная выставка девушки, рисунки она демонстрировала под псевдонимом "Тим Фиддл". Название экспозиции, в том числе и подписи к большинству скетчей - ненормативные. Картины юной художницы были распроданы сразу же по демократичным ценам - от 200 до 400 долларов.

Личная жизнь

Фрэнсис уже успела побывать в браке и развестись. Длительное время она была в отношениях с музыкантом Исайей Сильва, а осенью 2015 года официально вышла за него замуж. Согласно информации некоторых источников, тайная церемония состоялась еще в 2014 году. СМИ сравнивали супруга Фрэнсис с ее отцом - молодой человек очень похож на Курта.

Однако брак просуществовал недолго - весной 2016 года девушка подала на развод. Спустя некоторое время она призналась, что ее супруг женился только ради завещанного ей отцом состояния. Пока длился бракоразводный процесс, суд обязал девушку платить бывшему супругу алименты. Фрэнсис не возражала - в надежде на то, что этот процесс скоро закончится.

Но разойтись мирно не вышло: между экс-любовниками возник нешуточный спор.

Причиной послужила дорогостоящая гитара Martin D-18E Курта Кобейна. Исайя Сильва утверждал, что этот инструмент ему презентовала экс-супруга в честь свадьбы, Фрэнсис все отрицала.

Что еще?

Фрэнсис неоднократно приглашали поучаствовать в различных съемках в качестве модели, поскольку рост девушки для этого идеален - 175 см. Сначала Кобейн была против, но в 2017 году она стала лицом бренда Marc Jacobs и представила коллекцию одежды для весенне-летнего сезона.

6 апреля 2018 года в своем Instagram-аккаунте девушка опубликовала дебютную авторскую песню, которую приурочила к годовщине смерти папы.

"Мне кажется, я видела тебя, когда была маленькой. Мне кажется, я нашла тебя",

- говорится в песне.

Композиция исполнена а капелла и в домашних условиях: Фрэнсис в подписи к публикации объяснила, что сыграть на гитаре ей помешал маникюр.

В настоящее время дочь культового музыканта пишет картины, много готовит и часто публикует старые снимки с отцом.