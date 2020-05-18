400 нарушений в месяц: в Лиепае светофор с камерой фиксирует проезд на красный свет

Одна из таких камер при сотрудничестве LMT, местного самоуправления и Госполиции была установлена в Лиепае на перекрестке улиц Улиха и Робежу.

Отмечается, что на упомянутом перекрестке в течение четырех лет было зафиксировано пять тяжелых аварий и одно ДТП с летальным исходом из-за игнорирования красного света. Поэтому камера была установлена именно здесь.

Решение оказалось вполне оправданным - теперь в среднем за день камера фиксирует около 15 нарушений, что в месяц составляет около 400. Что считается нарушением? Если автомобиль пересек стоп-линию или перекресток на красный свет. Благодаря технологиям компьютерного зрения, контроль и фиксирование проходит в режиме реального времени.

ФОТО: Edgars Pohevičs

Как рассказал вице-президент LMT Ингмар Пукис, статистика в Латвии очень похожа на среднюю по Европе - каждый сотый водитель не соблюдает красный сигнал светофора.

Также он отметил, что система способна зафиксировать номер автомобиля, даже если он несется со скоростью 130 км/час.

ФОТО: Edgars Pohevičs

Такую камеру можно установить меньше, чем за день, она не требует особой конфигурации сети - она работает в сети 4G, но в будущем может работать и в 5G.

Отметим, что в Риге аналогичная система установлена и на перекрестке Бривибас гатве и улицы Крустасбазницас. Отмечается, что здесь она установлена в тестовом режиме для совершенствования. Пока камера фиксирует статистику нарушений, но не идентифицирует нарушителей.

ФОТО: Edgars Pohevičs