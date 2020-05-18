400 нарушений в месяц: в Лиепае светофор с камерой фиксирует проезд на красный свет
В целях контроля за безопасностью транспортного движения на некоторых светофорах по всей Латвии установлены камеры, которые фиксируют регистрационный номер автомобиля, продолжающего движение на красный свет.
Одна из таких камер при сотрудничестве LMT, местного самоуправления и Госполиции была установлена в Лиепае на перекрестке улиц Улиха и Робежу.
Отмечается, что на упомянутом перекрестке в течение четырех лет было зафиксировано пять тяжелых аварий и одно ДТП с летальным исходом из-за игнорирования красного света. Поэтому камера была установлена именно здесь.
Решение оказалось вполне оправданным - теперь в среднем за день камера фиксирует около 15 нарушений, что в месяц составляет около 400. Что считается нарушением? Если автомобиль пересек стоп-линию или перекресток на красный свет. Благодаря технологиям компьютерного зрения, контроль и фиксирование проходит в режиме реального времени.
Как рассказал вице-президент LMT Ингмар Пукис, статистика в Латвии очень похожа на среднюю по Европе - каждый сотый водитель не соблюдает красный сигнал светофора.
Также он отметил, что система способна зафиксировать номер автомобиля, даже если он несется со скоростью 130 км/час.
Такую камеру можно установить меньше, чем за день, она не требует особой конфигурации сети - она работает в сети 4G, но в будущем может работать и в 5G.
Отметим, что в Риге аналогичная система установлена и на перекрестке Бривибас гатве и улицы Крустасбазницас. Отмечается, что здесь она установлена в тестовом режиме для совершенствования. Пока камера фиксирует статистику нарушений, но не идентифицирует нарушителей.
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