Теперь лекарства из аптеки можно заказать с доставкой на дом

Такой услугой смогут воспользоваться лица, у которых нет возможности дойти до аптеки или поручить это другому человеку. Решение министра опубликовано в Latvijas Vēstnesis.

Для того, чтобы иметь право доставлять медикаменты, аптека должна проинформировать Государственное агентство лекарств. Работники аптеки должны будут провести идентификацию получателя услуги, удаленно проконсультировать его о применении лекарства. Кроме того, необходимо обеспечить возможность доставить препарат, не повредив по дороге, а также соблюдать все предосторожности в связи с пандемией Covid-19.

Доставкой может заниматься фармацевт, помощник фармацевта, а также курьер, представитель добровольных организаций или соцработник.

Наркотические и психотропные препараты сможет доставлять только работник аптеки или ее филиала - фармацевт или ассистент фармацевта.

Заказывать лекарства можно будет по телефону или через интернет, если аптека предоставляет такую возможность. Тот, кто заказывает доставку, должен назвать свое имя, фамилию, адрес, телефон и персональный код (если на лекарство выписан электронный рецепт) того, на чье имя выписан рецепт.