Польша открывает границы для транзита

Польша открыла свои границы для граждан стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, если они возвращаются домой. Об этом сообщает МИД Латвии.
Министерство внутренних дел Польши 21 мая приняло решение, что в страну могут въезжать граждане страны, их супруги и дети, иностранцы с Karta Polaka, иностранные дипломаты и члены их семей, иностранцы с видои на жительство в Польше, иностранцы с правом работы в стране, иностранцы, которые занимаются перевозкой товаров и пассажиров, школьники и студенты, которые учатся в Польше, указывает МИД.
На транзит имеют право граждане стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, их супруги и дети - с целью возвращения на родину.
Водителю нужно будет пересечь Польшу за 12 часов.
Также транзит разрешен дальнобойщикам, которые возвращаются домой на частном автомобиле.
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