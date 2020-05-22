Пт, 22.05.2020
Я хочу, чтобы чиновники внимательнее относились к людям. Латвия - маленькая страна, тут и так немного людей, я - иностранка, хочу платить налоги, благоустраиваю дом, почему же не пойти мне навстречу, не дать информацию превентивно? Живущая в Латвии Раъно из Ташкента

Польша открывает границы для транзита

ФОТО: EPA/Scanpix

Польша открыла свои границы для граждан стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, если они возвращаются домой. Об этом сообщает МИД Латвии.

Министерство внутренних дел Польши 21 мая приняло решение, что в страну могут въезжать граждане страны, их супруги и дети, иностранцы с Karta Polaka, иностранные дипломаты и члены их семей, иностранцы с видои на жительство в Польше, иностранцы с правом работы в стране, иностранцы, которые занимаются перевозкой товаров и пассажиров, школьники и студенты, которые учатся в Польше, указывает МИД. 

На транзит имеют право граждане стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, их супруги и дети - с целью возвращения на родину. 

Водителю нужно будет пересечь Польшу за 12 часов.

Также транзит разрешен дальнобойщикам, которые возвращаются домой на частном автомобиле.

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