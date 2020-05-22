Польша открывает границы для транзита

Министерство внутренних дел Польши 21 мая приняло решение, что в страну могут въезжать граждане страны, их супруги и дети, иностранцы с Karta Polaka, иностранные дипломаты и члены их семей, иностранцы с видои на жительство в Польше, иностранцы с правом работы в стране, иностранцы, которые занимаются перевозкой товаров и пассажиров, школьники и студенты, которые учатся в Польше, указывает МИД.