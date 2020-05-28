"Ее грудь ощупывали каждый день": актеры поговорили о закулисье сцен секса

Пользователь под ником birdwatcher3001 отметил, что сниматься в постельных сценах на самом деле не очень сексуально и порой некомфортно, поскольку даже съемка двухминутного эпизода может занять часы, а иногда вас координирует третье лицо.

В свою очередь, экс-актер, а ныне режиссер под ником mywifelakshmi признался, что обычно все актеры на площадке ведут себя профессионально, сосредоточившись на персонажах, а не на самом действии. Кроме того, он рассказал, что всегда "используются трусы телесного цвета и носки для пенисов".

Пользователь с ником oobiedoobieman тоже поделился опытом: после прочтения сценария он был встревожен тем, что ему придется трогать грудь партнерши.

"Но ей было классно. Так что в следующие две недели, что шло представление, ее грудь ощупывали каждый день и дважды по средам и воскресеньям",

- приводит слова актера lenta.ru.

Другие пользователи тоже вспомнили несколько забавных случаев, так:

morokul вспомнил, как во время съемок постельной сцены заболел, из-за чего ему пришлось справляться с диареей и периодически бегать в туалет.

Arifterdarkly рассказал, что чувствовал себя странно во время прочтения режиссером инструкций. Эти ощущения он сравнил будто бы рядом с ним стоят родители в ванной.

Independent_wishbone рассказал, как однажды он участвовал в сексуальной сцене во время съемок студенческого фильма. "Это наименее эротичная вещь в истории. В комнате было пять человек, и ты в это время лишь пытаешься не забыть, как это обычно делается. Суперстранно".