Чт, 28.05.2020
Пограничники сказали, что я в Эстонии. Я никогда не слышал об этой стране. Меня на 17 месяцев посадили в тюрьму, потому что я не пришел вовремя на работу.

В рижском женском приюте Covid-19 все еще у 14 клиенток. У всех - без симптомов

ФОТО: Pixabay

Заразившийся Covid-19 сотрудник рижского женского приюта на ул. Эйженияс уже выздоровел и вскоре вернется на работу, рассказала агентству LETA представитель департамента благосостояния Рижской думы Лайла Брице.

Covid-позитивными остаются 14 клиенток приюта, выраженных симптомов заболевания нет ни у одной, но эти женщины живут изолированно от остальных.

По словам Брице, клиентки проявляют понимание, но устали от того, что нельзя выходить из помещения.

Здоровые клиентки на территории приюта работают в саду и теплице, нося маски.

Всего в приюте проживают 65 женщин. В учреждении с 21 мая установлен карантин.

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