В рижском женском приюте Covid-19 все еще у 14 клиенток. У всех - без симптомов

Covid-позитивными остаются 14 клиенток приюта, выраженных симптомов заболевания нет ни у одной, но эти женщины живут изолированно от остальных.

По словам Брице, клиентки проявляют понимание, но устали от того, что нельзя выходить из помещения.

Здоровые клиентки на территории приюта работают в саду и теплице, нося маски.

Всего в приюте проживают 65 женщин. В учреждении с 21 мая установлен карантин.