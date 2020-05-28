В рижском женском приюте Covid-19 все еще у 14 клиенток. У всех - без симптомов

Заразившийся Covid-19 сотрудник рижского женского приюта на ул. Эйженияс уже выздоровел и вскоре вернется на работу, рассказала агентству LETA представитель департамента благосостояния Рижской думы Лайла Брице.
Covid-позитивными остаются 14 клиенток приюта, выраженных симптомов заболевания нет ни у одной, но эти женщины живут изолированно от остальных.
По словам Брице, клиентки проявляют понимание, но устали от того, что нельзя выходить из помещения.
Здоровые клиентки на территории приюта работают в саду и теплице, нося маски.
Всего в приюте проживают 65 женщин. В учреждении с 21 мая установлен карантин.
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