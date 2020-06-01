В Елгаве автоводитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия

По предварительной информации, в Елгаве, на улице Лиела, автоводитель, личность которого пока не установлена, на Škoda Octavia наехал на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, когда светофор показывал красный сигнал. Пострадавшая с различными травмами доставлена в больницу.

Автоводитель покинул место происшествия, тем самым нарушив закон. По факту происшествия составлен протокол.

Также сообщается, что за прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 53 ДТП, пострадали 10 человек. Были задержаны девять автоводителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские оформили 201 протокол по факту превышения скорости, а в общей сложности - 396 протоколов о нарушении правил дорожного движения.