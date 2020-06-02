Вт, 2.06.2020
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Первый день экзаменов прошел без происшествий и нарушений

Надпись "Просим не мешать - экзамен"

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Первый день экзаменов подходит к концу, происшествий и нарушений зафиксировано не было, сообщила агентству LETA представитель Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Берзиня.

По информации VISC, первый день экзаменов проходит без происшествий, полиция также не сообщала центру о каких-либо нарушениях или утечке экзаменационных материалов.

До 19 часов будет продолжаться устная часть экзамена по английскому языку. В свою очередь письменная часть уже закончилась без каких-либо крупных инцидентов, сообщила Берзиня.

Как сообщалось, 2 июня ученики 12-х классов по всей Латвии сдают экзамен по английскому языку.

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