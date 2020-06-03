"Белье показывать не буду". Как министр обороны проверял готовность к катастрофе

В опубликованном на новом сайте Минобороны sargs.lv буклете (он на трех языках, скачать можно здесь) рассказывается, что в результате катастрофы, пандемии или военных действий может пропасть электричество, интернет и мобильная связь, могут не работать магазины, автозаправочные станции и банкоматы.

ФОТО: скриншот

В буклете указано, что он поможет "тебе и твоей семье своевременно подготовиться к тому, чтобы продержаться (выжить) в таких обстоятельства как минимум первые 72 часа (3 суток); до тех пор, пока ответственные службы смогут возобновить свою деятельность и продолжат оказывать услуги и необходимую помощь".

72 часа - международный стандарт того, как долго человек должен позаботиться о себе сам в случае катастрофы.

Лучший способ защитить себя и своих близких - это заранее подготовиться к любой экстремальной ситуации. Министр обороны Артис Пабрикс на личном примере показал, как проверить свою готовность к каким-то из ряда вон выходящим ситуациям. Он составил список важных контактов, подготовил теплую одежду и смену белья, немного денег и продовольствия.

Минобороны призывает всех людей распространить этот буклет по своему району, соцсетям и пр.

Видео: Пабрикс проверяет свою готовность