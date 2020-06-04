Предъявлено обвинение по делу о гибели в Лиепае пятилетнего Ивана

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска рассказала агентству LETA, что обвинение предъявлено родственнице ребенка по ч. 2 ст. 174 Уголовного закона - о жестоком обращении с ребенком.

Обвиняемая свою вину признала полностью и сожалеет о совершенных действиях.

Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

Пятилетний Иван Берладин в июле 2017 года вышел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.Спустя десять дней, 11 июля, тело Вани было найдено в лесном массиве поселка Дубени Гробиньского края.

Экспертиза установила, что ребенок умер от общего переохлаждения организма в результате воздействия низких температур.