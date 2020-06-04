Меган Маркл впервые высказалась об убийстве Джорджа Флойда

Герцогиня Сассекская призналась, что долго не могла прокомментировать трагедию и события вокруг этого инцидента. Меган отметила, что была неправа, когда ждала больше недели, чтобы прокомментировать смерть Флойда:

"Я не была уверена, что сказать. Я хотела сказать правильную вещь и очень нервничала. И поняла, что неправильно - это ничего не говорить вообще".

Она заявила о недопустимости расизма. Согласно словам женщины, Джордж Флойд и другие чернокожие американцы, которые погибли от рук полицейских, не заслужили такой страшной участи.

"Жизнь чернокожих имеет значение", - отметила Маркл, приведя список имен афроаменриканцев, которые были убиты полицейскими.

"Вы становитесь частью перестройки. И я знаю, что иногда люди говорят: ''Сколько же можно перестраивать?'' Но мы собираемся перестраивать, перестраивать и перестраивать до тех пор, пока все не будет перестроено, потому что, когда фундамент разрушается, то и мы тоже", - сказала Маркл.

Жена принца Гарри поведала о том, что в 12-летнем возрасте она сама видела антирасистские протесты в Лос-Анджелесе. Меган на всю жизнь запомнила вооруженных людей, обугленные деревья и пепел на зданиях во время пожаров.

"Это то, что вы должны были знать, но знать как урок истории, а не как собственную реальность. (...) Простите. Мне очень жаль, что вам нужно расти в мире, где это все еще осталось",

- сказала Меган.

В свою очередь, несколько лет назад Меган Маркл участвовала в социальной кампании против расизма, в рамках которой поведала историю о том, как сама становилась жертвой унижений из-за цвета кожи. Ролик старый, но в связи с текущими событиями, он снова всплыл в Сети.

На видео Меган одета в футболку, на которой написано - "Я не потерплю расизма". Меган рассказала, как впервые столкнулась с неравенством.

"Большую часть своей жизни я чувствовала себя мухой на стене. Иногда в мой адрес отпускали оскорбительные шутки и прозвища, которые меня сильно ранили. Пару лет назад я услышала, как мою маму назвали словом на букву Н. Покинуть Лос-Анджелес для меня было все равно, что покинуть пузырь, где я привыкла ко всему, где пережила все, кроме зашоренности, с которой столкнулась, оказавшись за пределами родного города. Это открыло мне глаза на то, что расовая сегрегация все еще существует", - рассказала Меган.

В то время, когда в свет вышел ролик, Меган снималась в сериале "Форс-мажоры" и проживала в Канаде. Благодаря сериалу девушка стала известна во всем мире. Уже в тот период Меган активно занималась общественными проблемами, в частности ее беспокоила тема расизма.

Кроме того в ролике Меган призналась, что гордится "своими корнями" и происхождением. Она отметила, что к тому моменту, когда у нее будут дети, она мечтает, что люди станут более открытыми к переменам и поймут, что этот мир красивый и интересный, потому что он "смешанный".