Монеточка и ее удивительный музыкальный мир: "Россия - очень странная страна"

24 августа Монеточка выступит в Риге в рамках фестиваля Ready Fest на Wondersala. Билеты можно приобрести здесь.

Лиза Монеточка Фото: скриншот видео

Музыкант, композитор и автор песен Монеточка впервые заявила о себе в 2016 году. Она выступала с такими артистами, как Noze MC и Гнойный. Популярность сначала пришла к Лизе из ее YouTube-канала.

Сама девушка родом из Екатеринбурга. В 2016 году из-за любви к классическому кинематографу она поступила на заочное отделение во ВГИК в Москве на специальность "продюсирование".

В российской столице ей жить довольно одиноко. В Екатеринбурге у нее семья и любимые коты. В 2018 году Лиза рассказывала, что ее мама работает в сфере туризма, папа - строителем в разных компаниях. Возможно, именно своеобразно сформированный музыкальный вкус повлиял на девушку и она стала писать такие многослойные песни с глубокой иронией, которые стали нравиться взрослому поколению.