Монеточка и ее удивительный музыкальный мир: "Россия - очень странная страна"

Монеточка (наст. имя - Елизавета Гырдымова) стала настоящей сенсацией в мире российской музыки в 2018 году. Она неожиданно ворвалась в радиоэфиры с песнями "Каждый раз", "Нет монет" и "Нимфоманка", которые мгновенно стали хитами не только среди молодежи, но и у взрослых. 1 июня Лиза отметила свой день рождения, а RUS TVNET решил рассказать об этой исполнительнице в рамках рубрики "Звезда недели".
24 августа Монеточка выступит в Риге в рамках фестиваля Ready Fest на Wondersala. Билеты можно приобрести здесь.
Музыкант, композитор и автор песен Монеточка впервые заявила о себе в 2016 году. Она выступала с такими артистами, как Noze MC и Гнойный. Популярность сначала пришла к Лизе из ее YouTube-канала.
Сама девушка родом из Екатеринбурга. В 2016 году из-за любви к классическому кинематографу она поступила на заочное отделение во ВГИК в Москве на специальность "продюсирование".
В российской столице ей жить довольно одиноко. В Екатеринбурге у нее семья и любимые коты. В 2018 году Лиза рассказывала, что ее мама работает в сфере туризма, папа - строителем в разных компаниях. Возможно, именно своеобразно сформированный музыкальный вкус повлиял на девушку и она стала писать такие многослойные песни с глубокой иронией, которые стали нравиться взрослому поколению.
В своих песнях Лиза говорит о современной России, транслирует свой взгляд на происходящее ну и, конечно, рассуждает о любви. В своем стиле, ненавязчиво и нетривиально. К примеру, в песне "Русский ковчег" она заложила ироничность в излишнем патриотичном пафосе.
"Я здесь живу. Это очень странная страна, как мне кажется... Я ее [Россию. - Прим. ред.] считаю странной. Я считаю странным, что она уже столько лет такая огромная махина. Почему ей не развалиться, как в Европе все разваливается? Почему она держится?" - задается вопросом Лиза в одном из старых интервью.
В мае 2018 года она выступила на шоу "Вечерний Ургант" с песней "Каждый раз". Иван Ургант, представляя певицу, заявил, что "некоторые из критиков" считают новый альбом Монеточки "Раскраски для взрослых" "одним из главных русскоязычных альбомов этого года".
Лиза объяснила, что попала в шоу-бизнес, но "не стала своей".
"Скорее, я эдакая экзотическая зверюшка, которую приводят на показ. Особенно я ощутила это на "Кинотавре", - сказала она в интервью Esquire.ru в июне 2018 года.
За последнее время жизнь Лизы сильно поменялась, она осудила войну в Украине и с мужем Витей эмигрировала в Литву, а также стала мамой двоих детей - Нины и Петра.
Смотрите эксклюзивное интервью с Монеточкой на портале Limon.ee
Галерея: Монеточка и Noize MC в Риге
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