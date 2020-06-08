Освежись со вкусом: 3 рецепта летних напитков

Наконец-то начались теплые деньки! В эти дни обязательно нужно помнить о том, чтобы пить достаточно жидкости. Вода, конечно, лучший выбор, ну а если хочется чего-то со вкусом? Предлагаем вашему вниманию 3 варианта "летних" напитков.
Вода с лимоном и мятой
Ингредиенты:
- 2 литра воды;
- 2 лимона;
- 1 пучок свежей мяты.
Приготовление (35 минут):
- Наливаем воду в кувшин. Добавляем дольки лимона. 30 минут даем настоятся.
- Перед тем, как подать - добавляем мяту.
Напиток с клубникой, огурцом, базиликом и мёдом
Ингредиенты:
- базилик;
- 1/2 сока лайма;
- 400 граммов клубники (и несколько других ягод для подачи);
- 2 столовых ложки мёда;
- 1 небольшой огурец (по желанию);
- несколько капель ванильной эссенции;
- газированная вода.
Приготовление (250 минут):
- В большой миске смешать кусочки клубники, мед, сок лайма и ванильную эссенцию. Накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике как минимум на 4 часа. Лучше на ночь.
- Перед подачей в кувшин добавить ~2 столовых ложек клубничной массы, добавить 2-3 листика базилика и, по желанию, 3-4 дольки огурца.
- Нливаем газированную воду. Украшаем стакан свежей клубникой, кусочком лайма и наслаждаемся!
Вода с мятой, льдом и ягодами
Ингредиенты (на 5 порций):
- 125 граммов малины;
- 125 граммов черники;
- 125 граммов клубники;
- 40 граммов листиков мяты;
- 1 лимон;
- 1 огурец (по желанию);
- сок 1 лимона;
- 2 литра воды.
Приготовление (120 минут):
- В форму для льда добавляем ягоды и заливаем водой с лимонным соком. Кусочков льда с ягодами готовим побольше. Оставляем в холодильнике, чтобы заморозить.
- Наполняем стакан получившимся льдом, добавляем листики мяты и заливаем водой.
- Добавляем дольку лимона и огурца (по желанию). Подаем!
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