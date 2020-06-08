Освежись со вкусом: 3 рецепта летних напитков

Наконец-то начались теплые деньки! В эти дни обязательно нужно помнить о том, чтобы пить достаточно жидкости. Вода, конечно, лучший выбор, ну а если хочется чего-то со вкусом? Предлагаем вашему вниманию 3 варианта "летних" напитков.