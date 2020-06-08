Пн, 8.06.2020
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Освежись со вкусом: 3 рецепта летних напитков

ФОТО: publicitātes

Наконец-то начались теплые деньки! В эти дни обязательно нужно помнить о том, чтобы пить достаточно жидкости. Вода, конечно, лучший выбор, ну а если хочется чего-то со вкусом? Предлагаем вашему вниманию 3 варианта "летних" напитков.

Вода с лимоном и мятой

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • 2 литра воды;
  • 2 лимона;
  • 1 пучок свежей мяты.

Приготовление (35 минут): 

  1. Наливаем воду в кувшин. Добавляем дольки лимона. 30 минут даем настоятся. 
  2. Перед тем, как подать - добавляем мяту.

Напиток с клубникой, огурцом, базиликом и мёдом

ФОТО: Receptes.lv 

Ингредиенты

  • базилик;
  • 1/2 сока лайма;
  • 400 граммов клубники (и несколько других ягод для подачи);
  • 2 столовых ложки мёда;
  • 1 небольшой огурец (по желанию);
  • несколько капель ванильной эссенции;
  • газированная вода.

Приготовление (250 минут): 

  1. В большой миске смешать кусочки клубники, мед, сок лайма и ванильную эссенцию. Накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике как минимум на 4 часа. Лучше на ночь.
  2. Перед подачей в кувшин добавить ~2 столовых ложек клубничной массы, добавить 2-3 листика базилика и, по желанию, 3-4 дольки огурца. 
  3. Нливаем газированную воду. Украшаем стакан свежей клубникой, кусочком лайма и наслаждаемся!

Вода с мятой, льдом и ягодами

ФОТО: Receptes.lv 

Ингредиенты (на 5 порций):

  • 125 граммов малины;
  • 125 граммов черники;
  • 125 граммов клубники;
  • 40 граммов листиков мяты;
  • 1 лимон;
  • 1 огурец (по желанию);
  • сок 1 лимона;
  • 2 литра воды.

Приготовление (120 минут):

  1. В форму для льда добавляем ягоды и заливаем водой с лимонным соком. Кусочков льда с ягодами готовим побольше. Оставляем в холодильнике, чтобы заморозить. 
  2. Наполняем стакан получившимся льдом, добавляем листики мяты и заливаем водой. 
  3. Добавляем дольку лимона и огурца (по желанию). Подаем! 

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