Дело Мадлен Маккейн: подозреваемого связывают с пропажей еще двух детей

Андреас Хасе подтвердил, что в пятницу получил звонок от немецкого следователя о том, что дело о пропаже его сына Рене в 1996 году в Португалии снова открыто, сообщает издание.

"Я ничего не слышал от полиции почти 20 лет", - сказал Хасе газете Kölner Stadt-Anzeiger. "Они обещали пересмотреть дело моего сына".

Следователь заявил, что между пропажей Рене и Мадлен "может быть связь".

Рене 21 июня 19996 году пропал в Алжезуре, который находится примерно в 40 километрах от места, где 11 лет спустя пропала Мадлен.

Хасе в тот момент с сыном не было. "Я за неделю до этого был с ним в путешествии. После этого Рене с матерью и ее новым партнером поехали в Португалию", - рассказал Рене. Вечером 21 июня они втроем после прогулки по пляжу пошли ужинать в ресторан. Рене бежал впереди, так как хотел поплескаться в море. Взрослые на мгновение упустили мальчика из вида, и он пропал.

Хасе рассказал, что уже давно смирился с мыслью, что его сын, скорее всего, утонул, и что его останки так и не будут найдены. После пропаже о случае Рене писала немецкая пресса, однако вскоре об этом забыли.

Напомним, полиция Германии на прошлой неделе сообщила, что в деле о пропаже Маккейн есть новый подозреваемый - 43-летний Кристиан Брикнер, осужденный за несколько преступлений на сексуальной почве.

Он подозревается и в пропаже пятилетней Инги Герике в Саксонско-Анхальтовом лесу в 2015 году. Брикнер тогда жил неподалеку от места, где Герике видели в последний раз.

В данный момент Брикнер отбывает в Киле семилетний тюремный срок, к которому его приговорили за изнасилование граждански США на португальском курорте Praia da Rosa в 200-5 году.

Мадлен Маккейн, которой тогда было три года, в мае 2007 года пропала из квартиры в португальском поселке Praia da Rocha, когда ее родители ужинали неподалеку в ресторане. Несмотря на то, что на прошлой неделе прокуратура Германии сообщила, что Мадлен считается мертвой, в Великобритании ее по-прежнему считают без вести пропавшей.

Галерея: Мадлен Маккейн