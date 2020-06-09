В Елгаве сбили двух подростков, ехавших на одном велосипеде. Они пересекали дорогу на красный свет

В понедельник, 8 июня, в Елгаве были сбиты два подростка, которые на одном велосипеде пересекали дорогу на запрещающий знак светофора, сообщила представитель Земгальского регионального отделения Государственной полиции Даце Калниня.
Согласно предварительной информации, на перекрестке улиц Райня и Матера женщина за рулем Mercedes-Benz A-170 наехала на велосипедиста, который пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В дорожно-транспортном происшествии травмы получил водитель велосипеда 2006 года рождения, а также юноша 2006 года рождения, который сидел на руле велосипеда. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.
Всего в понедельник, 8 июня, в Латвии зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 11 человек, сообщила Государственная полиция.
Среди пострадавших было четыре велосипедиста и два пешехода.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 12 водителей, за превышение скорости оформлено 170 протоколов.
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