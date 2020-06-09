В Елгаве сбили двух подростков, ехавших на одном велосипеде. Они пересекали дорогу на красный свет

Согласно предварительной информации, на перекрестке улиц Райня и Матера женщина за рулем Mercedes-Benz A-170 наехала на велосипедиста, который пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В дорожно-транспортном происшествии травмы получил водитель велосипеда 2006 года рождения, а также юноша 2006 года рождения, который сидел на руле велосипеда. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

Всего в понедельник, 8 июня, в Латвии зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 11 человек, сообщила Государственная полиция.

Среди пострадавших было четыре велосипедиста и два пешехода.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 12 водителей, за превышение скорости оформлено 170 протоколов.