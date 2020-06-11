Супругу Елизаветы II - принцу Филиппу - исполнилось 99 лет! Интересные факты о любви Ее Величества

Герцогу Эдинбургскому вчера, 10 июня, исполнилось 99 лет. День рождения, который ему никогда не нравилось отмечать, он встретил в Виндзорском замке вместе с любимой супругой Елизаветой II (94), в свою очередь, поздравления он принимал по Zoom.
Принц Филипп, хотя, по этикету, и стоит на общественных мероприятиях на шаг позади королевы, на самом деле является ее опорой и самой доверенной персоной. В действительности принц - единственный человек во всем мире, который мог видеть ее просто как женщину, которую зовут Елизавета.
"Принц Филипп - единственный в мире, кто относится к королеве как к обычному человеку - я думаю, что она это очень ценит", - сказал бывший личный секретарь королевы лорд Чартери. Внук королевы, принц Гарри тоже однажды сказал ABC News: "Я думаю, что без него она немного пропала бы". Хотя супруги и редко проявляют чувства на публике, сама королева признавалась, что для нее супруг значит многое.
Интересные факты о принце Филиппе:
- Так как абсолютно все монаршие особы (по крови) являются близкими или дальними родственниками, то принц Филипп - правнук датского короля Кристиана Девятого, праправнук английской королевы Виктории и российского императора Николая Первого.
Невзирая на то, что отец Филиппа, Андрей, был королем Греции, после его смерти их род обеднел, и все наследство сына состояло из 12 пенсов и кольца с фамильной печатью. Свадебный подарок Елизаветы, а именно - браслет, был сделан из диадемы его матери.
До свадьбы на Елизавете принц Филипп был курильщиком. Он бросил курить ровно за день до королевской свадьбы. Больше он не курил.
В 1952 году во время пребывания в Кении принц Филипп был тем, кто лично сообщил своей супруге, что ее отец Джордж VI скончался и она стала королевой Великобритании.
В то время, когда Елизавета рожала принца Чарльза в 1948 году, принц Филипп коротал томительное ожидание за игрой в сквош со своим секретарем. Когда же он впервые увидел своего ребенка, то произнес: "Он похож на сливовый пудинг!".
Когда в 1997 году скончалась принцесса Диана, юные Уильям и Гарри не хотели идти за гробом во время парада. Их дедушка решил, что дети будут жалеть о своем решении, и предложил пойти вместе с ними, чтобы им было легче.
AP/Scanpix
Галерея: Принцу Филиппу - 99!
Герцог Эдинбургский и королева женаты уже 72 года, что стало рекордом для Великобритании. В мае 2017 года принц отказался от полномочий члена королевской семьи.
Галерея: Принц Филипп и королева Елизавета
Галерея: Принц Филипп
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