Супругу Елизаветы II - принцу Филиппу - исполнилось 99 лет! Интересные факты о любви Ее Величества

Так как абсолютно все монаршие особы (по крови) являются близкими или дальними родственниками, то принц Филипп - правнук датского короля Кристиана Девятого, праправнук английской королевы Виктории и российского императора Николая Первого.

Невзирая на то, что отец Филиппа, Андрей, был королем Греции, после его смерти их род обеднел, и все наследство сына состояло из 12 пенсов и кольца с фамильной печатью. Свадебный подарок Елизаветы, а именно - браслет, был сделан из диадемы его матери.

До свадьбы на Елизавете принц Филипп был курильщиком. Он бросил курить ровно за день до королевской свадьбы. Больше он не курил.

В 1952 году во время пребывания в Кении принц Филипп был тем, кто лично сообщил своей супруге, что ее отец Джордж VI скончался и она стала королевой Великобритании.

В то время, когда Елизавета рожала принца Чарльза в 1948 году, принц Филипп коротал томительное ожидание за игрой в сквош со своим секретарем. Когда же он впервые увидел своего ребенка, то произнес: "Он похож на сливовый пудинг!".