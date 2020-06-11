Принц Гарри признался, что принял поспешное решение

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские в конце марта этого года (когда официально сложили свои королевские полномочия) перебрались в Канаду, а затем в Лос-Анджелес.

В королевской семье на протяжении нескольких месяцев обсуждались судьба и статус Меган и Гарри.

В результате они пришли к тому, что Гарри лучше отказаться от всех регалий в британской армии, в том числе от звания генерала-капитана Корпуса королевских морских пехотинцев.

Именно от друзей-пехотинцев появилась информация, что принц Гарри признался, что ему хотелось бы продолжить выполнять свои обязанности вместе с ними и что он поспешил с решением о переезде, пишет Express.

Если принц Гарри передумает, ему, возможно, придется вернуться в Великобританию.

Пандемия и последующий карантин поставили под угрозу все планы герцогов Сассекских. Они планировали зарабатывать при помощи публичных выступлений и выездов, однако все ожидаемые события были отменены.

"По сути, это означает, что ему придется дать "задний ход", ведь в январе во время печально известного саммита в Сандрингеме он сам изъявил желание уйти и сказал об этом королеве, своему отцу - принцу Чарльзу - и брату Уильяму. Гарри поспешно принял решение", - сказал королевский эксперт Рассел Майерс.

Галерея: Меган и Гарри на мероприятии 7 марта