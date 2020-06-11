Легкие идеи в одежде в рамках офисного дресс-кода

Чтобы вдохновить на выбор одежды для жаркого дня, консультанты по стилю VAN GRAAF подготовили шесть советов, как облегчить этот процесс.

ФОТО: Пресс-фото

Руководитель магазина Агнесе Масальска отмечает, что, если имеются сомнения по поводу того, какая одежда подойдет для работы, лучше обратиться к ответственным коллегам и выяснить, какой дресс-код следует соблюдать на конкретной должности. "Несмотря на погоду и правила ношения одежды, на рабочем месте надо чувствовать себя удобно и комфортно. Подходящую одежду можно найти для каждой дамы, надо обдуманно планировать одежду и обращать внимание на состав материала", - отмечает Агнесе Масальска.

Юбки и платья

Свободно ниспадающие платья и юбки создадут летнее настроение и позволят легче пережить городскую духоту. К тому же, комбинируя эту одежду с жакетами или блузками, можно создать и образы, которые подойдут деловой даме. Белое хлопчатобумажное платье миди не утратит своей актуальности и через несколько лет, позволяя чувствовать себя женственной.

Составленные комплекты

ФОТО: Пресс-фото

Хотя это далеко не первое, что приходит на ум, когда думают о летней одежде, но актуальные в последние годы co-ords или составленные комплекты одежды могут быть из самых разных материалов и разного кроя, и зачастую могут отлично подойти для жаркой погоды. К тому же нижняя часть комплекта – юбка или брюки – вместе с подходящим жакетом создадут соответствующий корпоративной среде образ. Чтобы комплект подошел, рекомендуется убедиться, что в состав материала входят лен или хлопок, чтобы комплект был свободного кроя.

Жакет

ФОТО: Пресс-фото

На нашей географической широте без куртки вечером не обойтись даже в самый жаркий день, поэтому у многих дам с собой всегда есть жакет или легкая куртка. Лучше всего пережить жару снаружи и прохладный воздух от кондиционеров в помещениях, а также прохладу летним вечером позволит столь актуальный сейчас жакет стиля оверсайз.

Колготки - да или нет?

В уставе многих компаний говорится, что колготки на предприятии следует носить обязательно, поэтому для части дам ответ был известен заранее. В свою очередь тем, кому работодатель предоставляют свободу выбора, надевать колготки или нет, следует понять, будут ли они чувствовать себя без них комфортно и удобно. Если колготки желательны или обязательны в рабочей среде, то летом лучше выбирать как можно более удобные и тонкие, с меньшим количеством DEN.

Укороченные брюки

Брюки укороченной длины в этом году актуальны самой разной формы, не только костюмные брюки или джинсы привычной короткой длины или длины cropped, но также в стиле colutte или широкие брюки, которые в нынешнем сезоне доступны из разных материалов, предоставляя возможность легко подобрать их как для свободного времени, так и для корпоративной среды.

Легкая обувь

Удобная летняя обувь станет решающей для того, чтобы выдержать летнюю жару. Рекомендуется выбирать обувь из настоящей кожи или кожзаменителя хорошего качества. Сейчас для дам актуальна обувь на низком каблуке, которая сделает передвижение по городу более удобным. Подойдут и так называемые шлепанцы или тапки slip on, в нынешнем сезоне доступные очень официальной формы.