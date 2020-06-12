В клумбе около Латгальского центра неотложной помощи нашли гранату

Граната был найдена утром во время вскапывания клумбы. На место происшествия была вызвана Госполиция, которая оградила место находки до приезда саперов.

В настоящее время объект уже вывезен с территории центра Латгальского регионального центра неотложной помощи.

По словам Иголнице, нахождение гранаты не повлияло на работу медиков.