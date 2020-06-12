В клумбе около Латгальского центра неотложной помощи нашли гранату

В пятницу, 12 июня, в клумбе возле Латгальского регионального центра неотложной помощи (NMPD) была найдена граната. Эту информацию подтвердила заместитель руководителя центра Астрида Иголниеце.
Граната был найдена утром во время вскапывания клумбы. На место происшествия была вызвана Госполиция, которая оградила место находки до приезда саперов.
В настоящее время объект уже вывезен с территории центра Латгальского регионального центра неотложной помощи.
По словам Иголнице, нахождение гранаты не повлияло на работу медиков.
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