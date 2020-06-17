Ср, 17.06.2020
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  • Оценят действия водителей на красный. В Риге и Лиепае на светофорах установили фоторадары

Оценят действия водителей на красный. В Риге и Лиепае на светофорах установили фоторадары

ФОТО: Edgars Pohevičs

С 2008 года поддерживать порядок на дорогах Латвии помогают фоторадары, автоматически фиксирующие нарушения водителей, в основном превышение скорости. 

Сейчас в Латвии в тестовом режиме начали работать устройства, автоматически оценивающие действия водителей при красном сигнале светофора и на полосе общественного транспорта, об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

Целесообразность таких контрольных устройств сейчас рассматривает Министерство сообщения, пока они работают в тестовом режиме в двух местах в Латвии - в Риге на перекрестке Бривибас гатве с ул. Крустабазницас и в Лиепае на углу ул. Улиха и Робежу.

Также продолжат работать и стационарные фоторадары, несмотря на то, что договор об их содержании истек. Сообщается, что Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) сама занимается обслуживанием радаров.

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