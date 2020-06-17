Нехватка воды в организме - как защитить себя от этого? Объясняет фармацевт

Что свидетельствует о нехватке воды в организме?

Ошибочным является мнение, что о нехватке воды в организме свидетельствует жажда. Она возникает в организме только тогда, когда уже началась дегидратация. О недостатке воды в организме сигнализирует также изменение настроения и медленная реакция, сухость носовой полости, моча темного цвета, слабость и усталость, сухие или потрескавшиеся губы и головная боль.

Одним из самых важных сигналов о дегидратации является и голод. Если забыли попить воды, то может возникнуть обманчивое ощущение, что хочется есть. В таких случаях чаще всего хочется сладостей или мучных изделий, поэтому прежде чем откликнуться на искушение, рекомендуется выпить стакан воды, и, возможно, голод отступит.

Питье воды - как этому научиться?

Чтобы защитить себя от дегидратации, количество употребляемой в течение дня жидкости должно быть примерно равноценно количество потерянной жидкости – не менее 2 литров воды в день.

Между тем в особенно жаркую и знойную погоду воду необходимо принимать каждые 15 минут.

Надо помнить, что к количеству выпитой за сутки жидкости не причисляются сладкие и газированные напитки, кофе и чай. Например, если выпить одну кружку кофе, выделяется вдвое большее количество жидкости.

В свою очередь, чтобы убедиться в том, что ежедневно употребляется необходимое количество воды, рекомендуется прием воды распределить равномерно. Рекомендуется выпивать по крайней мере один стакан воды:

сразу после пробуждения;

за 30 минут до завтрака;

через 1 час после завтрака;

за 30 минут до обеда;

через 1 час после обеда;

за 30 минут до ужина;

незадолго перед сном.

Чтобы облегчить прием ежедневно необходимой дозы воды – выбери свою особую бутылку для воды, которую надо регулярно пополнять и брать с собой, как отправляясь на работу, так и в выходные. Выбор бутылок чрезвычайно широкий – начиная с самых простых и вплоть до таких, в которых в специальную емкость можно поместить ломтик лимона, придав воде вкус. Советуем добавлять к воде немного лимона, мяты или свежего огурца, которые придадут воде легкий и приятный вкус.

Еще одним эффективным способом, которым пользуются многие люди во всем мире, является приложение в телефоне, которое будет напоминать о необходимости выпить воды, а также будет учитывать уже выпитое количество воды. Таким образом ты не сможешь сказать, что "забыл" попить.

Что советует фармацевт?

Летом каждого освежит распыляемая вода из термальных источников, которую можно купить в аптеках. Она предназначена для использования как для лица, так и для тела. Ее также легко носить с собой, чтобы в любой момент можно было освежиться. Помимо этого, нельзя забывать о солнцезащитных кремах, а также гигиенической помаде с SPF фильтром.

В свою очередь в случаях дегидратации, когда была большая физическая нагрузка, рвота, диарея, рекомендуется выбрать доступную в аптеках соленую минеральную воду, которая восстановить солевой баланс в организме. Для снижения усталости, поддержания долгосрочного работоспособности организма и баланса электролитов в аптеке доступна также питьевая вода, в которой в одной бутылке содержится 100% дневная доза магния. Такая вода особенно подойдет для веганов и вегетарианцев, беременных, диабетиков.