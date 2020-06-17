Нехватка воды в организме - как защитить себя от этого? Объясняет фармацевт

С началом жаркой погоды и даже зноя, для полноценного функционирования организма жизненно важно ежедневно потребляемое количество воды. При потере всего 1-2% жидкости в организме, возможна дегидратация организма или обезвоживание, что вызовет неблагоприятные последствия для организма человека.
О том, как вода влияет на организм человека и как лучше позаботиться о регулярном употреблении воды, говорит фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
Люди страдают от последствий чрезмерной жары преимущественно в жаркие месяцы года, особенно тогда, когда начинается зной, в самые жаркие дни года.
Например, в прошлом июне, когда в Латвии была длительная жара, медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) выезжали более чем на 200 вызовов по Латвии, когда у людей из-за жары возникали проблемы со здоровьем.
Напротив, в августе, когда не было столь сильного зноя, было зарегистрировано только 30 вызовов, свидетельствуют данные NMPD.
Причины перегрева организма
Наиболее частыми причинами перегрева летом являются интенсивные спортивные занятия в жаркое время, длительное пребывание на пляже, выполнение физической работы на жаре (садовые работы, строительство дорог), а также пребывание на солнце без головного убора. Нередко люди сталкиваются с перегревом и в закрытых помещениях - в офисе, квартире, автомашине. Однако ошибкой номер один и главной причиной плохого самочувствия, как признают медики, является недостаточный прием жидкости в знойные дни.
В условиях повышенной температуры воздуха и теле, а также интенсивной нагрузки организм усиленно потеет и стремительно теряет жидкость.
Группы риска - дети и пожилые люди
Как только в организме возникает нехватка жидкости, начинается обезвоживание организма или дегидратация, которая снижает работоспособность организма, ускоряет сердечный ритм, а также может вызвать нарушения создания. Больше всего риску дегидратации подвержены дети и пожилые люди, в результате чего возможны серьезные нарушения когнитивных способностей.
Пожилым людям, особенно в жаркую погоду, необходимо подумать о выборе подходящей одежды.
Нередко выбранная одежда бывает темного цвета, плотной и воздухонепроницаемой, из-за чего возможно резкое наступление перегревания, дегидратация и даже обморок.
Чтобы избежать этого, советуем выбирать легкую и дышащую одежду. Между тем, когда выходите из дома, советуем брать с собой бутылку воды. Особенно осторожными в жаркую погоду следует быть пациентам с инсулином, которым после посещения аптеки не следовало бы посещать публичные места, поскольку купленные медикаменты (инсулин) должны храниться в прохладном месте, и нужно как можно быстрее обеспечить соответствующие условия.
Особенно осторожными летом следует быть и родителям с детьми.
Дети не чувствуют тот момент, когда в организме начинается дегидратация, поэтому родителям надо особенно следить за количеством воды, употребляемой ребенком в течение дня.
Чтобы сделать употребление необходимой ребенку воды более интересным, советуем купить для них персонализированную бутылку, что сделает питье воды более интересным. Кроме того, младенцев или маленьких детей никогда нельзя оставлять в машине одних, особенно летом. Стоящая на жаре машина быстро нагревается, а терморегуляция у маленьких детей еще не стабильна, и у них очень быстро может начаться перегрев тела, из-за чего ребенок может погибнуть.
Что свидетельствует о нехватке воды в организме?
Ошибочным является мнение, что о нехватке воды в организме свидетельствует жажда. Она возникает в организме только тогда, когда уже началась дегидратация. О недостатке воды в организме сигнализирует также изменение настроения и медленная реакция, сухость носовой полости, моча темного цвета, слабость и усталость, сухие или потрескавшиеся губы и головная боль.
Одним из самых важных сигналов о дегидратации является и голод. Если забыли попить воды, то может возникнуть обманчивое ощущение, что хочется есть. В таких случаях чаще всего хочется сладостей или мучных изделий, поэтому прежде чем откликнуться на искушение, рекомендуется выпить стакан воды, и, возможно, голод отступит.
Питье воды - как этому научиться?
Чтобы защитить себя от дегидратации, количество употребляемой в течение дня жидкости должно быть примерно равноценно количество потерянной жидкости – не менее 2 литров воды в день.
Между тем в особенно жаркую и знойную погоду воду необходимо принимать каждые 15 минут.
Надо помнить, что к количеству выпитой за сутки жидкости не причисляются сладкие и газированные напитки, кофе и чай. Например, если выпить одну кружку кофе, выделяется вдвое большее количество жидкости.
В свою очередь, чтобы убедиться в том, что ежедневно употребляется необходимое количество воды, рекомендуется прием воды распределить равномерно. Рекомендуется выпивать по крайней мере один стакан воды:
- сразу после пробуждения;
- за 30 минут до завтрака;
- через 1 час после завтрака;
- за 30 минут до обеда;
- через 1 час после обеда;
- за 30 минут до ужина;
- незадолго перед сном.
Чтобы облегчить прием ежедневно необходимой дозы воды – выбери свою особую бутылку для воды, которую надо регулярно пополнять и брать с собой, как отправляясь на работу, так и в выходные. Выбор бутылок чрезвычайно широкий – начиная с самых простых и вплоть до таких, в которых в специальную емкость можно поместить ломтик лимона, придав воде вкус. Советуем добавлять к воде немного лимона, мяты или свежего огурца, которые придадут воде легкий и приятный вкус.
Еще одним эффективным способом, которым пользуются многие люди во всем мире, является приложение в телефоне, которое будет напоминать о необходимости выпить воды, а также будет учитывать уже выпитое количество воды. Таким образом ты не сможешь сказать, что "забыл" попить.
Что советует фармацевт?
Летом каждого освежит распыляемая вода из термальных источников, которую можно купить в аптеках. Она предназначена для использования как для лица, так и для тела. Ее также легко носить с собой, чтобы в любой момент можно было освежиться. Помимо этого, нельзя забывать о солнцезащитных кремах, а также гигиенической помаде с SPF фильтром.
В свою очередь в случаях дегидратации, когда была большая физическая нагрузка, рвота, диарея, рекомендуется выбрать доступную в аптеках соленую минеральную воду, которая восстановить солевой баланс в организме. Для снижения усталости, поддержания долгосрочного работоспособности организма и баланса электролитов в аптеке доступна также питьевая вода, в которой в одной бутылке содержится 100% дневная доза магния. Такая вода особенно подойдет для веганов и вегетарианцев, беременных, диабетиков.
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