Скандальные мемуары Болтона: "Трамп спрашивал, принадлежит ли Финляндия России"

По утверждению экс-советника, в одном из разговоров с министром обороны Джеймсом Мэттисом Трамп предложил, чтобы борьбой с боевиками "Исламского государства" занималась исключительно Россия.

Во время еще одного эпизода, описывающего телефонный разговор между президентами США и РФ, Болтон вспоминил, как Путин сравнил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Это был великолепный пример пропаганды в советском стиле", - считает Болтон, добавляя, что "доводы Путина в основном убедили Трампа".

Кого еще упоминает Болтон?

Бывший советник президента вспоминает о нескольких встречах Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.

Во время одного из таких разговоров президент США поддержал идею коллеги о строительстве исправительных лагерей в регионе Синьцзян, населенном уйгурами и мусульманами других этнических групп. Во время еще одних переговоров, в ходе встречи G20 в июне 2019 года, Трамп прямо попросил китайского лидера помочь ему одержать победу на президентских выборах в США.

После того как Си пожаловался, что Китай слишком часто критикуют в США, глава Белого дома заявил, что в этом виноваты представители Демпартии.

"После этого, совершенно неожиданно, он перевел разговор на предстоящие в США выборы, подчеркнув, что экономические возможности Китая могут повлиять на предвыборные кампании, и попросив Си помочь ему выиграть, - утверждает Болтон в своей книге. - Он подчеркнул важную роль фермеров и влияние, которое может оказать на исход выборов увеличение закупок соевых бобов и пшеницы Китаем".

Экс-советник описывает главу Белого дома, как "странного" и "потрясающе несведущего" человека, утверждая, что этими качествами Трампа старались пользоваться лидеры иностранных государств.

Во время встречи в мае 2018 года, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Трампу записку, в которой говорилось о невиновности одной из турецких фирм, против которой из-за нарушения "иранских санкций" вела расследование прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

"После этого Трамп сказал Эрдогану, что он позаботится об этом, - пишет Болтон. - Он объяснил, что прокуроры Южного округа - это не его люди, что они были назначены Обамой, но проблема будет решена, когда их заменят на его людей".

В книге упоминаются еще несколько эпизодов, которые сам Болтон назвал "тревожными". Во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, например, Трамп неожиданно заговорил о Перл-Харборе.

Во время еще одних переговоров с Си Цзиньпином Трамп объявил, что американцы просят его оставаться на посту президента более двух сроков.