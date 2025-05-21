СМИ: Трамп призвал Путина выступить с предложением, которое не будет сразу же отвергнуто

После телефонного разговора с Путиным в понедельник Трамп позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры Германии, Франции, Италии, Финляндии и Еврокомиссии.

Трамп сообщил лидерам, что Путин согласился незамедлительно начать прямые переговоры о прекращении огня. Связанный с разговором источник указал, что от удивления на несколько секунд возникла тишина.

Зеленский после этого указал, что Путин уже ранее соглашался на переговоры, и в пятницу в Стамбуле прошел первый раунд переговоров о перемирии.

Трамп напрямую на это не ответил, указали источники.

Президент США сказал лидерам, что Путин подаст "меморандум о мире" со своими условиями перемирия и окончания войны.

Как Зеленскому и европейским лидерам сказал Трамп, он призвал Путина "подать что-то, на что они [Украина и европейцы] могут согласиться", а не предложение, которое будет отклонено сразу же, сказал источник, связанный с разговором.

Зеленский заявил, что предыдущие раунды переговоров с Путиным, в том числе на прошлой неделе, не дали никаких результатов, и подчеркнул, что если Трамп не будет настаивать, Путин не уступит, сообщили источники.

Лидеры, участвовавшие в разговоре, были, по-видимому, удивлены тем, что Трамп был относительно удовлетворен тем, что услышал от Путина, и преподнес это как новое событие, хотя российский лидер, похоже, вообще не изменил своей позиции, сообщили источники.