СМИ: Трамп призвал Путина выступить с предложением, которое не будет сразу же отвергнуто

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами сказал, что призвал российского диктатора Владимира Путина выступить с предложением, которое Украина и европейцы не отвергнут сразу же, сообщает издание Axios со ссылкой на источники, пишет "Украинская правда".
После телефонного разговора с Путиным в понедельник Трамп позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры Германии, Франции, Италии, Финляндии и Еврокомиссии.
Трамп сообщил лидерам, что Путин согласился незамедлительно начать прямые переговоры о прекращении огня. Связанный с разговором источник указал, что от удивления на несколько секунд возникла тишина.
Зеленский после этого указал, что Путин уже ранее соглашался на переговоры, и в пятницу в Стамбуле прошел первый раунд переговоров о перемирии.
Трамп напрямую на это не ответил, указали источники.
Президент США сказал лидерам, что Путин подаст "меморандум о мире" со своими условиями перемирия и окончания войны.
Как Зеленскому и европейским лидерам сказал Трамп, он призвал Путина "подать что-то, на что они [Украина и европейцы] могут согласиться", а не предложение, которое будет отклонено сразу же, сказал источник, связанный с разговором.
Зеленский заявил, что предыдущие раунды переговоров с Путиным, в том числе на прошлой неделе, не дали никаких результатов, и подчеркнул, что если Трамп не будет настаивать, Путин не уступит, сообщили источники.
Лидеры, участвовавшие в разговоре, были, по-видимому, удивлены тем, что Трамп был относительно удовлетворен тем, что услышал от Путина, и преподнес это как новое событие, хотя российский лидер, похоже, вообще не изменил своей позиции, сообщили источники.
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