"Кремль тянет время": реакция Киева на звонок Трампа Путину

Телефонный разговор Трампа и Путина добавил неопределенности

То, что должно было стать прорывом в переговорах о прекращении огня, принесло еще большее разочарование и неопределенность в роли США в этом процессе, подчеркивают украинские эксперты. "Телефонные разговоры лишь добавили неопределенности, а не дали ясности относительно реальной готовности России к миру. Попытки Украины и европейских партнеров добиться какой-то определенности от американского руководства по поводу решительных действий, если Россия и дальше будет медлить и злоупотреблять миротворческими усилиями, не дали результатов. Мы видим, что Дональд Трамп не готов сейчас давить на Кремль", - сказал в комментарии DW аналитик Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.

Депутат от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий также констатирует, что после телефонного разговора Трампа и Путина ничего принципиально не изменилось и никакой договоренности о прекращении огня нет. "Трамп даже не упомянул о ней. Со слов Трампа создается впечатление, что Россия только и ждет, чтобы закончить войну и сразу начать масштабную торговлю с США. Но очевидно, что Путин не начинал войну, чтобы торговать с Америкой - Россия и до войны торговала. Торговля его не интересовала тогда, не интересует и сейчас. Все, что ему было нужно от Трампа, он уже получил и ему сейчас главное не испортить эти достижения", - написал Княжицкий в Facebook, очевидно имея в виду затягивание времени для продолжения войны в Украине.