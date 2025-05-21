"Кремль тянет время": реакция Киева на звонок Трампа Путину

Телефонный разговор президентов США и РФ в Украине называют "имитацией переговоров". Эксперты отмечают, что Путин удачно манипулирует Трампом и затягивает время, которое использует для наступления на Украину.
Официальный Киев откровенно разочарован результатами телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося в понедельник, 19 мая. После звонка Путину Трамп объявил, что Россия и Украина должны немедленно начать прямые переговоры, а об условиях перемирия договариваться сами.
Поздно вечером украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал разговор президентов США и РФ, в частности, слова Путина о подготовке меморандума между Украиной и Россией. "Не знаю, что там будет в меморандуме… если Россия ставит условия отводить наши войска с нашей же земли, значит они не хотят, чтобы было прекращение огня и чтобы война закончилась", - заявил Зеленский.
Телефонный разговор Трампа и Путина ничего не изменил, считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, о чем написал в своем Telegram-канале. "США по-прежнему остались глобальным посредником, который все еще считает, что Россия способна договариваться и готова выйти из войны ради бизнес-интересов… И есть неизменная позиция России, которая по-прежнему хочет войны, разрушений, убийств, потому что считает их единственным способом существования своего нынешнего государства", - отметил Подоляк.
Телефонный разговор Трампа и Путина добавил неопределенности
То, что должно было стать прорывом в переговорах о прекращении огня, принесло еще большее разочарование и неопределенность в роли США в этом процессе, подчеркивают украинские эксперты. "Телефонные разговоры лишь добавили неопределенности, а не дали ясности относительно реальной готовности России к миру. Попытки Украины и европейских партнеров добиться какой-то определенности от американского руководства по поводу решительных действий, если Россия и дальше будет медлить и злоупотреблять миротворческими усилиями, не дали результатов. Мы видим, что Дональд Трамп не готов сейчас давить на Кремль", - сказал в комментарии DW аналитик Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.
Депутат от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий также констатирует, что после телефонного разговора Трампа и Путина ничего принципиально не изменилось и никакой договоренности о прекращении огня нет. "Трамп даже не упомянул о ней. Со слов Трампа создается впечатление, что Россия только и ждет, чтобы закончить войну и сразу начать масштабную торговлю с США. Но очевидно, что Путин не начинал войну, чтобы торговать с Америкой - Россия и до войны торговала. Торговля его не интересовала тогда, не интересует и сейчас. Все, что ему было нужно от Трампа, он уже получил и ему сейчас главное не испортить эти достижения", - написал Княжицкий в Facebook, очевидно имея в виду затягивание времени для продолжения войны в Украине.
Россияне умело нажимают на "нужные кнопки" в голове Трампа
По мнению Княжицкого, финал этих телефонных переговоров был заранее определен. "Никакое "искусство сделки" не выдерживает конкуренции с искусством школы КГБ. К сожалению", - отмечает депутат Верховной рады. Это отмечают и эксперты. По мнению политолога, доцента Киевского национального университета имени Шевченко Игоря Рейтеровича, российские спецслужбы очень хорошо изучили Дональда Трампа и умело нажимают на "нужные кнопки" в его голове.
"Есть определенный иррациональный страх Трампа перед Россией, как перед страной, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом. Россияне просто очень хорошо изучили Трампа. Они знают, что это за человек и как себя с ним вести. Поэтому они с ним играют. В политическом анализе есть метод когнитивного картирования, когда на политика составляется когнитивная карта: его плюсы, минусы, вещи, на которые он обращает внимание. Этими кэгэбэшными штуками россияне удачно пользуются", - говорит Рейтерович.
В комментарии DW он отмечает, что телефонный разговор Трампа и Путина стал тому подтверждением. "США вместо того, чтобы ввести жесткие санкции против России, которая затягивает прекращение огня, договорились дальше договариваться", - констатирует Рейтерович.
Что будет дальше в переговорном процессе и что делать Украине?
Россия выиграла время для проведения наступательных действий, отказавшись от немедленного прекращения огня на фронте, констатирует глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram. Он отмечает, что тянуть время и было первоначальным планом Путина, и без давления США и европейских партнеров он просто продолжит убивать. "Слова для него ничего не значат, он манипулирует, чтобы выиграть время, всегда так делал еще с 2014 года", - уверен Коваленко.
Для Дональда Трампа Украина является препятствием на пути к "перезагрузке" отношений с США и Россией, а также к отделению российско-американских отношений от украинского вопроса, предполагает исполнительный директор Центра оборонных стратегий Александр Хара. По его мнению, в понимании нынешней администрации Трампа, главными приоритетами являются сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и Ближний Восток, а Европа и Украина не являются центральными интересами. Хара не исключает, что постепенно Трамп будет терять интерес к войне в Украине и "умоет руки".
Зато Путин этого только и ждет, продолжил Хара: "Россия не прекратит огонь, пока Украина не согласится на ее требования относительно потери территорий, ограничения суверенитета и вмешательства во внутреннюю политику". "Нам нужно сохранить национальное единство, развивать наш ОПК и оборону, работать с европейцами. Это главнейшая дипломатия сейчас, работать с европейцами, чтобы они не только не уменьшили, а наоборот увеличивали поддержку Украине", - сказал DW Александр Хара.
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