В квартире на севере Москвы открыли стрельбу. Среди погибших - маленький ребенок

В квартире были обнаружены мертвыми две женщины, ребенок и мужчина, рассказали в Следственном комитете.

Baza сообщает, что среди жертв - трехлетний ребенок. Telegram-канал "112" сообщает, что скончались 24-летняя Елизавета Хлюпина, Светлана Тивченко, ребенок и Севастьян П. 1999 года рождения, который и открыл стрельбу.

Согласно версии Mash, стрелок убил бывшую возлюбленную, ее мать и годовалого сына, а затем и сам покончил с собой. Согласно еще одной версии, скончалась подруга 24-летней женщины.

В свою очередь, "Интерфакс" приводит очень похожую версию событий: атаковавший из травматического оружия застрелил свою сожительницу и двоих детей. Согласно некоторым данным, убийца погиб во время штурма, согласно другой информации - он остался в живых, а умерла бабушка детей.

Как сообщает "Медуза", полицию на место ЧП вызвали соседи, а квартиру пришлось брать штурмом.