Чт, 18.06.2020
Это решение должно перевернуть новую страницу в развитии как культуры, так и строительства и смежных отраслей, придав мощный импульс их развитию. Министр культуры Наурис Пунтулис о развитии проекта концертного зала

Шар для пейнтбола под Островным мостом приняли за гранату. Были вызваны саперы

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Вечером в четверг, 18 июня, под Островным мостом у улицы Мукусалас был найден предмет, похожий на гранату, выяснил TVNET в Госполиции. 

Представитель Госполиции Криста Андерсоне сообщила, что предмет нашел прохожий, который сообщил о нем в полицию. 

На место ЧП прибыли саперы, которые констатировали, что подозрительный предмет - шарик для пейнтбола. 

"Граната" согласно процедуре была передана Национальным вооруженным силам для ликвидации.

Представитель Госполиции отметила, что движение из-за этого не было затруднено - оно было замедлено из-за вечерней пробки. 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ