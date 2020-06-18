Шар для пейнтбола под Островным мостом приняли за гранату. Были вызваны саперы

Вечером в четверг, 18 июня, под Островным мостом у улицы Мукусалас был найден предмет, похожий на гранату, выяснил TVNET в Госполиции.
Представитель Госполиции Криста Андерсоне сообщила, что предмет нашел прохожий, который сообщил о нем в полицию.
На место ЧП прибыли саперы, которые констатировали, что подозрительный предмет - шарик для пейнтбола.
"Граната" согласно процедуре была передана Национальным вооруженным силам для ликвидации.
Представитель Госполиции отметила, что движение из-за этого не было затруднено - оно было замедлено из-за вечерней пробки.
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