Шар для пейнтбола под Островным мостом приняли за гранату. Были вызваны саперы

Представитель Госполиции Криста Андерсоне сообщила, что предмет нашел прохожий, который сообщил о нем в полицию.

На место ЧП прибыли саперы, которые констатировали, что подозрительный предмет - шарик для пейнтбола.

"Граната" согласно процедуре была передана Национальным вооруженным силам для ликвидации.

Представитель Госполиции отметила, что движение из-за этого не было затруднено - оно было замедлено из-за вечерней пробки.