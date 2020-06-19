"Кровь просочилась насквозь": очевидцы о стрельбе на улице Мукусалас

Как прозвучало в передаче, стрельба развернулась утром на парковке офисного здания на улице Мукусалас, 42b. Мужчина в маске стрелял в офисного сотрудника, который только что прибыл на работу.

Полиция, а также Неотложная медицинская помощь прибыли на вызов практически незамедлительно. По словам очевидцев, на спине мужчины было несколько ранений (кадры с места событий есть в сюжете - Прим.ред).

"Я въехала на территорию бизнес-центра, шла на работу. Услышала шум, конечно, сразу не поняла, что это выстрелы. Но увидела господина в черной маске как от Covid, штанах цвета хаки, темной майке... Он выглядел взволнованным, что-то непонятное было у него в руках", - рассказала одна из очевидцев.

"Мы видели, что все кровило через майку. Кровь уже просочилась насквозь. Но он мог встать. Встал, немного прошел.

Он молодой. Сложно сказать, может, лет 25 - точно меньше 30. Раньше его не видела, но здесь такая большая территория, что вообще не знаю, кто тут работает", - рассказала другая сотрудница офисного здания на улице Мукусалас.

По неподтвержденной информации Degpunktā, в направлении мужчины было сделано по меньшей мере шесть выстрелов из травматического оружия резиновыми пулями.

Полиция на данный момент не раскрывает деталей происшествия, лишь отмечает, что собрано достаточно информации. Начаты два уголовных процесса - за умышленное убийство и законченное или незаконченное преступное деяние.

Как ранее на LTV отметил сотрудник Земгальского участка Госполиции Эдгар Закис, согласно предварительной информации, возможно, это был личный конфликт и способ выяснить отношения, однако утверждать подобное пока преждевременно. Он же добавил, что ранения совместимы с жизнью и с пострадавшим "все будет в порядке".

На LTV также сообщили, что автомобиль марки Opel, на котором перемещался нападавший, зарегистрирован на имя Гатиса Мусиньша - он фигурирует в уголовном деле в связи с Trasta komercbankа.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке