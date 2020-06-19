Пт, 19.06.2020
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Стрельба на улице Мукусалас, в ходе которой был ранен мужчина: комментарий полиции
Дополнено в 17.00

ФОТО: Google Maps

В пятницу, 19 июня, утром около 9:00 на парковке возле офисного комплекса на улице Мукусалас была открыта стрельба - было сделано несколько выстрелов.

Некий мужчина выстрелил в другого мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Что за оружие конкретно было использовано - пока неизвестно. 

На месте ЧП оперативно прибыла полиция, Служба неотложной медицинской помощи и представители охранной службы. Пострадавшему мужчине была предоставлена медицинская помощь, он доставлен в больницу. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут выясняться обстоятельства ЧП и мотив преступления. Также полиция выясняет личность стрелка и его возможное местонахождение.

К вечеру представитель Госполиции Анце Розите сообщила, что получена важная и полезная для следствия информация в связи со стрельбой в Пардаугаве. 

В интересах следствия более подробная информация не предоставляется, однако Розите подтвердила, что уголовной процесс начат за попытку убийства

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