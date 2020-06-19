Стрельба на улице Мукусалас, в ходе которой был ранен мужчина: комментарий полиции

Некий мужчина выстрелил в другого мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Что за оружие конкретно было использовано - пока неизвестно.

На месте ЧП оперативно прибыла полиция, Служба неотложной медицинской помощи и представители охранной службы. Пострадавшему мужчине была предоставлена медицинская помощь, он доставлен в больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут выясняться обстоятельства ЧП и мотив преступления. Также полиция выясняет личность стрелка и его возможное местонахождение.

К вечеру представитель Госполиции Анце Розите сообщила, что получена важная и полезная для следствия информация в связи со стрельбой в Пардаугаве.

В интересах следствия более подробная информация не предоставляется, однако Розите подтвердила, что уголовной процесс начат за попытку убийства.