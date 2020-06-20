Сб, 20.06.2020
Люди за 26 лет наелись хамства, безапелляционного "государство - это я", безразличия. Если раньше в повестке дня людей были требования желудка, то сейчас люди говорят: мы хотим выбирать президента и депутатов. Анатолий Лебедько, оппозиционный политик и руководитель центра "Европейский диалог"
1

В США отказались от названия "эскимо" из-за дискриминации эскимосов

ФОТО: Youtube

Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия "эскимо" из-за дискриминации эскимосов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главного маркетолога Элизабелл Маркес.

"Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным", - объяснила Маркес.

Десерт Eskimo Pie представляет собой мороженое в шоколадной глазури.

По данным газеты, эскимо было придумано еще в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Они запатентовали свое изобретение в 1922 году, а потом продали предприятие. В 2007 году компанию купила Dreyer's. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика-эскимоса в традиционной меховой одежде.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ