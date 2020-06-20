В США отказались от названия "эскимо" из-за дискриминации эскимосов

По данным газеты, эскимо было придумано еще в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Они запатентовали свое изобретение в 1922 году, а потом продали предприятие. В 2007 году компанию купила Dreyer's. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика-эскимоса в традиционной меховой одежде.